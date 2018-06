Per i senza fissa dimora arrivano le Stazioni di Posta, una ogni municipio

Al via un sistema di ‘Stazioni di Posta’ per Roma Capitale, che garantirà la presenza di almeno una struttura per Municipio con l’obiettivo di offrire supporto e assicurare strumenti di inclusione alle persone senza dimora e in condizione di fragilità. E’ quanto prevede una Memoria approvata dalla Giunta capitolina e firmata dall’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre con l’obiettivo di aumentare posti per i senza dimora in tutti i territori, rafforzare i legami solidali in collaborazione con Municipi e con l’Associazionismo.

Presso le ‘Stazioni di Posta’ verranno distribuiti beni di prima necessità e beni di riuso, costituendo così un vero e proprio magazzino sociale. Le strutture consentiranno l’accoglienza notturna (circa 15-20 posti l’una) per le persone con particolare vulnerabilità e la somministrazione di pasti. Saranno erogati un servizio di counseling, orientamento al lavoro, consulenza legale, banca del tempo e distribuzione di materiale informativo in diverse lingue. Verrà attivato un servizio di ricezione di posta per le persone senza dimora iscritte all’anagrafe dei residenti all’indirizzo virtuale municipale.

Nelle ‘Stazioni di Posta’ saranno inoltre disponibili spazi modulari per l’associazionismo, l’aggregazione sociale, la promozione culturale e artistica e ci sarà la possibilità di attuare iniziative formative sia per gli operatori sociali coinvolti che per i volontari di quartiere che aderiranno al progetto.

