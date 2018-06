Ballottaggi, Montesacro al centrosinistra. Che si tiene anche Fiumicino, Santa Marinella e Velletri

Roma e Lazio in controtendenza rispetto al dato nazionale, il centrosinistra, i grillini perdono terreno.Dopo la Garbatella, Montesacro: Giovanni Caudo sarà il nuovo minisindaco del III Municipio di Roma e il centrosinistra, dopo il successo al primo turno in VIII di Amedeo Ciaccheri, conquista anche la seconda ex circoscrizione già in mano ai pentastellati e vince anche in città come Fiumicino, Santa Marinella e Velletri. Caudo, in passato assessore della giunta di Ignazio Marino, ha sconfitto con il 55,8% dei consensi il leghista Francesco Maria Bova, già dirigente del commissariato Fidene e sostenuto dalla coalizione di centrodestra FI-FdI e Carroccio. L’affluenza definitiva è stata del 20,91% contro il 26,49% del primo turno.«È stata premiata – ha detto il neo-minisindaco – una offerta nuova, una coalizione che comprende il Pd ma ampliata verso sinistra. Qualcosa anche oltre il modello Zingaretti: perché Zingaretti è del Pd ma io sono un civico». A supportare Caudo, infatti, un centrosinistra ‘allargatò che ricalca lo schieramento che ha portato alla vittoria il 4 marzo il governatore Nicola Zingaretti, cioè Pd, Liberi e Uguali e Centro solidale. Sia Caudo che Ciaccheri sono stati due candidati ‘outsider’ alle Primarie del centrosinistra, ed entrambi hanno sconfitto i nomi ‘ufficialì del Pd. Ora salgono a quattro i Municipi di Roma amministrati dal centrosinistra: il III e l’VIII si aggiungono al I e al II, un segnale forte, secondo alcuni, verso la sindaca Virginia Raggi e la sua amministrazione. Il centrodestra può consolarsi con Viterbo, dove il candidato Giovanni Maria Arena si avvia a diventare il nuovo sindaco: a 47 sezioni scrutinate su 66 guida con il 51,56. Centrodestra vincente anche ad Anagni: Daniele Natalia (FdI-Lega-FI) blocca le ambizioni di Casapound che candidava Daniele Tasca. Il M5s può esultare a Pomezia, dove Adriano Zuccalà a spoglio praticamente concluso sfiora il 70% contro Pietro Matarese del centrodestra. Ma nelle altre città si registra l’affermazione del centrosinistra: a Fiumicino è in testa Esterino Montino, a Santa Marinella Pietro Tidei, a Velletri Orlando Pocci. A Formia e Aprilia i civici Paola Villa e Antonio Terra si avviano alla vittoria.

Domenica 24 Giugno 2018 – Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 02:18

