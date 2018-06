GOVERNO: CALENDA, SALVINI NON È IL FASCISTA CHE TORNA

«’Salvini non è il fascista che tornà, non lo penso. Pur non condividendone le soluzioni, devo ammettere che Salvini ha avuto il merito di riconoscere i problemi e le paure dei cittadini. Al contrario della retorica della Terza Via che era ottimistica e raccontava che ‘andrà tutto benè, salvo poi lasciare soli i cittadini a cavarsela di fronte alle crisi». Così Carlo Calenda, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

Ti potrebbero interessare anche: