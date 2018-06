Il premier con il ciuffo, un uomo solo a Palazzo Chigi

Salvini spadroneggia, Di Maio gioca in difesa ma è costretto a sfornare idee e proposte per non restare indietro. In mezzo il premier Conte è come il classico vaso di terracotta tra i vasi di ferro. Fragile. Umano. E simpatico. Un uomo solo a Palazzo Chigi, e non si può neanche dire al comando. Perchè questa strana, imbarazzante coabitazione a tre suona strana e irrituale. Ma la novità è che Conte se la sta cavando. I giornali a caccia di gossip scavano a proposito e a sproposito nella sua vita privata, una cena con il figlio a Prati viene immortalata dai paparazzi, la madre della attuale compagna, si scopre, è stata attrice di Tinto Brass e finisce sulla graticola. Lui, il premier con il ciuffo, attraversa tutto questo imperturbabile, con il sorriso sulle labbra. Ha self control, nervi d’acciaio. E incanta la disinvoltura con la quale si è inserito, come non avesse fatto altro nella vita, nel club esclusivo dei governanti della Ue. Tutta gente che si conosce e che si vede almeno un paio di volte al mese per qualche motivo. E lui, new enter, non si è fatto intimidire, ha trattato alla pari, ha portato le tesi “eversive” di Salvini e ha difeso con successo il ruolo italiano nella crisi. Se oggi ci rispettano di più, se gli equilibri cambiano è anche grazie a lui. Ora dovrà essere messo alla prova in casa. A Palazzo Chigi. Sulle piazze e sui temi caldi del momento. Dovrà dimostrare polso e autonomia per non farsi fagocitare dai veri padroni del vapore. Dovrà scegliere senza farseli imporre dei collaboratori, dovrà prendere autonomamente delle decisioni sulle nomine (tante nomine). L’avvocato degli italiani, come si è definito, dovrà adeguarsi alla nuova vita né ai ritmi frenetici della Presidenza e a quei riti, un po’ arcaici, che danno senso ad uno Stato. Non ama i temi economici ma dovrà farci l’abitudine , dovrà farsi degli alleati e dei nuovi amici. Dovrà avere idee e posizioni proprie (e congrue) su tutto. Ci riuscirà?

