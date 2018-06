MACRON, IRREGOLARITÀ CAMPAGNA ELETTORALE, APERTA INCHIESTA

Siluro contro Emmanuel Macron e il suo ministro dell’Interno, Gerard Collomb: dopo denunce e una lunga polemica dell’opposizione di destra, un’inchiesta preliminare è stata aperta a Lione per presunte facilitazioni e favoritismi durante la campagna elettorale di Macron e della sua allora neonata «En Marche!». L’inchiesta è scattata a Lione, dove i magistrati vogliono appurare il ruolo delle istituzioni locali – il Comune in testa – nella campagna di Macron, dopo la denuncia di alcuni deputati Republicains capeggiati da Philippe Cochet. Storico sindaco di Lione, mentre Macron partiva al galoppo con il suo progetto, era Collomb, il centrista poi chiamato al ministero dell’Interno e diventato l’uomo più fidato del presidente nel governo di Edouard Philippe. Ma qual è stato il ruolo del Comune nella campagna elettorale? L’ipotesi è che siano stati commessi reati come appropriazione indebita, distrazione di fondi pubblici e finanziamento illecito di campagna elettorale ma l’inchiesta al momento è contro ignoti. La battaglia di Cochet e dei suoi dura da mesi. La settimana scorsa, dopo una polemica che si era fatta feroce, il deputato della destra aveva annunciato di aver chiesto l’intervento del procuratore della Repubblica. Nella denuncia si sostiene che «personale, mezzi e finanze del settore pubblico, sotto il controllo del Comune di Lione» diretto allora da Collomb, sono stati «deviati in modo indebito e messi a disposizione» del futuro presidente della Repubblica. In questa offensiva, c’è un episodio sul quale si concentra l’attacco della destra: un ricevimento in onore di En Marche! e di Macron, allora ancora ministro dell’Economia di Francois Hollande, il 2 giugno 2016, nei locali dell’Hotel de Ville (il municipio). «In queste informazioni non c’è nulla di nuovo – ha fatto sapere l’entourage di Collomb giorni fa – l’unico obiettivo è di gettare discredito. La denuncia riprende una polemica che l’opposizione locale tenta di alimentare da mesi. Le autorità locali hanno avuto occasione di rispondere nel dettaglio, e a più riprese». Ma quella sera, il 2 giugno 2016, all’Hotel de Ville, Collomb ricevette Macron con tutti gli onori. En Marche! era nata da appena 2 mesi. Accanto all’allora sindaco c’era Jean-Marie Girier, capo di gabinetto di Collomb. E anche su lui gli inquirenti indagheranno: adesso è di nuovo al fianco dell’ex sindaco, anche lui al ministero dell’Interno.

