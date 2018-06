Maradona show (e malore) in tribuna

“Sapevo che Dio era con noi e non ci poteva lasciare andar fuori dal Mondiale”: con un’insolita consonanza mistica con Maradona, autore di un vero e proprio show tra il sacro e il profano in tribuna, Leo Messi evoca l’aiuto dal cielo per spiegare la vittoria dell’Argentina sull’orlo del baratro dell’eliminazione. La ‘Pulce’ ha preso in mano la squadra, oramai distante anni luce dal ct Sampaoli che per l’occasione ha svestito il suo abito nero per la tuta nazionale e al momento del gol vittoria ha esultato tutto solo, contromano rispetto a tutti i giocatori schizzati via dalla panchina verso la porta della Nigeria.

Durante l’intervallo, invece, nel tunnel del rientro in campo, era stato Messi a tenere un breve discorso motivazionale alla squadra. Tutti in cerchio attorno al giocatore che doveva portare l’Argentina fino alla Coppa, e invece con lei ha finora sofferto e basta. “Avevamo fiducia di poter vincere, ma farlo cosi’ è meraviglioso – dirà a fine partita Leo – Questa vittoria e’ per tutti i nostri tifosi, quelli qui in Russia e quelli a casa, perche’ sono sempre stati al nostro fianco pensando che la maglia della nazionale viene prima di tutto”. “L’avevo detto ai miei compagni: vado avanti e segno. E cosi’ e’ stato”, racconta a fine partita Rojo, difensore-goleador.

MARADONA SHOW SUGLI SPALTI – “Dedico questa rete alla mia famiglia e all’Argentina che merita la qualificazione agli ottavi”. “Grazie a Dio”, chiosa sui social Maradona, che e’ stato altrettanto protagonista in tribuna. El Pibe ha prima postato per mille selfie con tifosi, poi ballato con una fan nigeriana; al gol di Messi ha alzato le braccia al cielo con un esplicito ‘gracias a Dios’, poi si e’ addormentato, ha risentito di un leggero malore nell’intervallo tanto da esser portato nel suo box per le cure. Poi a fine partita, al gol del 2-1, l’esplosione di rabbia con un doppio dito medio, chissà a chi.

“Al gol della Nigeria – ha ripreso il racconto di Messi, dallo spogliatoio, dopo aver pianto a fine partita in campo – ci siamo fatti prendere dai nervi, dall’ansia. Ora la gioia è tanta quanto è stata la sofferenza. Uscire sarebbe stata una grande ingiustizia. Per fortuna la gente ci e’ sempre stata vicina, senza dare ascolto a tutte le cazzate che si dicevano su di noi…”. Ma a che punto e’ l’Argentina? “E’ pazzesco soffrire cosi’, ma in troppi dimenticano che questo e’ il Mondiale, e nessuno ti regala nulla: basta guardare quanto hanno sofferto ieri Spagna e Portogallo, che dovevano andare sul facile”. Infine il Var: “Ci ha penalizzato: e’ un sistema strano, non so se era davvero rigore. Il fatto e’ che con questo nuovo sistema paghi ogni minima cosa..”.

Intanto fa il giro del mondo il video del malore di Diego Maradona durante Argentina-Nigeria, ma secondo i media argentini El Pibe ha sofferto uno sbalzo di pressione che non gli ha impedito di continuare a seguire la partita, prima di tornare in serata in albergo e non – come inizialmente si era diffuso – in ospedale. Maradona e’ stato accompagnato a braccio nel suo box nell’intervallo, per un sbalzo in alto di pressione e dolori alla nuca: sono intervenuti i medici per un controllo, e nonostante i consigli dei suoi amici di tornare a casa ha scelto di restare per tifare Argentina. Poi, a fine partita, il rientro in albergo.

