Fico, ecco come taglieremo i vitalizi

Il progetto di superamento dei vitalizi degli ex deputati è al vaglio dei vertici di Montecitorio.

Il presidente della Camera Roberto Fico ha illustrato all’Ufficio di presidenza di Montecitorio il testo della delibera. Se il testo otterrà il via libera, il nuovo sistema che ricalcola tutti i vitalizi finora percepiti sulla base del sistema contributivo, entrerà in vigore alla Camera dal prossimo 1° novembre.

La delibera verrà votata nella settimana tra il 9 ed il 13 luglio, e gli emendamenti potranno essere presentati entro giovedì.

Secondo Fico, la delibera consentirebbe alla Camera un risparmio di circa 40 milioni di euro. “Il taglio ai costi della politica è un tema su cui ci siamo concentrati da tempo” – ha affermato Fico che intende sforbiciare 1.200 assegni che ricevono gli ex deputati -. “E’ tra i principali obiettivi della legislatura”.

«Si è appena concluso l’Ufficio di Presidenza in cui ho illustrato la delibera sui vitalizi. La proposta che ho presentato prevede il ricalcolo secondo il metodo contributivo dell’attuale sistema di assegni erogati dalla Camera agli ex parlamentari. Parliamo di 1.338 vitalizi che saranno tagliati: per la maggioranza dei casi dal 40 al 60%». Lo scrive il presidente della Camera Roberto Fico su facebook. «Gli ex parlamentari riceveranno quanto hanno versato. In questo modo eliminiamo un’ingiustizia. Dal ricalcolo potremo risparmiare circa 40 milioni di euro all’anno».

«Per costruire questa proposta abbiamo collaborato con Inps e Istat», spiega Fico su facebook. E il presidente della Camera, ricordando che il ricalcolo porterà un risparmio da «200 milioni di euro a legislatura» spiega: «Con la riunione di oggi la delibera è stata incardinata. Si procederà adesso all’esame da parte dei membri dell’ufficio di presidenza che potranno presentare proposte di modifica entro il prossimo 5 luglio. Poi si passerà alla votazione. Questo è un ulteriore passo per il superamento definitivo dei privilegi. Un lavoro che continueremo a portare avanti anche su altri temi qui a Montecitorio e su cui vi aggiornerò costantemente».

