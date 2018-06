Inghilterra-Belgio 0-1: Diavoli rossi primi nel girone



Il Belgio non sbaglia un colpo ai Mondiali di Russia 2018. Al Kaliningrad Stadium la squadra di Martinez batte 1-0 l’Inghilterra e, nello spareggio per la vetta del Gruppo G, chiude il girone a punteggio pieno. Dopo un primo tempo a ritmi bassi, decide tutto una magia a giro di Januzaj al 50′. Agli ottavi per i Diavoli rossi ora c’è il Giappone. Southgate invece evita la parte più dura del tabellone e dovrà vedersela con la Colombia.

Percorso netto. A dispetto del “ciapanò”, il Belgio ingrana la “terza” e chiude il Gruppo G al primo posto. Tre partite, tre vittorie. Quasi un verdetto. Tutto nonostante un possibile cammino in salita. Vincendo, i Diavoli Rossi finiscono infatti nella parte sinistra del tabellone. Quella più “dura”, per intenderci. Con Giappone, Uruguay, Portogallo, Francia, Argentina, Brasile e Messico. All’Inghilterra tocca invece la parte più “abbordabile” con Colombia, Spagna, Russia, Croazia, Danimarca, Svezia e Svizzera. Questo a bocce ferme, ovviamente. Poi c’è il campo. E il campo potrebbe anche sconvolgere i pronostici, aprendo “autostrade” inattese verso il sogno.

Già qualificate e zeppe di “seconde linee”, Inghilterra e Belgio giocano in scioltezza. Con Vardy al posto di Kane, gli uomini di Southgate si affidano al possesso, cercando di pressare i portatori e di attaccare le corsie esterne per andare al cross. Meno compatti e brillanti del solito, gli uomini di Martinez rispondono manovrando per vie centrali con Dembelé e Fellaini, appoggiandosi a Batshuayi, piazzato al centro dell’attacco al posto di Lukaku. A ritmi blandi, fino al 20′ sono i Leoni a fare il match e a costruire gioco. Ma è il Belgio ad andare più vicino al gol. Pickford disinnesca un missile velenoso di Tielemans, poi Cahill salva sulla linea di porta. Ma sono solo lampi nel buio. Con le linee compatte, i Diavoli Rossi si accendono a intermittenza, ma non affondano. L’Inghilterra invece prova a sfuttare l’intesa Rashford-Vardy e i calci piazzati per sbloccare il match, ma Boyata & Co. fanno buona guardia.

Nella ripresa, dopo una pioggia di fischi dagli spalti, il Belgio cambia passo, spingendo sulla destra. Ci pensa Januzaj a regalare una gioia agli spettatori, saltando secco Rose e freddando Pickford con una perla a giro di sinistro. Un gol che rompe gli equilibri e accende il match. Più motivati, gli uomini di Martinez aumentano i giri. Più “interessata” al secondo posto nel girone, l’Inghilterra invece serra le linee e si affida alle ripartenze. Perfettamente servito da Vardy, Rashford ha sul destro la palla del pari, ma sbaglia mira clamorosamente. Poi ci prova Welbeck, ma Fellaini “para”. Nel finale il Belgio aumenta il passo e sfiora il raddoppio. Mertens e Fellaini spaventano Pickford, poi c’è spazio solo per fare i “calcoli” e valutare gli incroci nel tabellone. Sicuri che la Colombia sia meglio del Giappone agli ottavi? Il Mondiale si gioca partita dopo partita. Senza guardare troppo avanti.

