Sciopero venerdì , a rischio metro bus e RomaTpl

Sciopero a Roma il 6 luglio prossimo. Un venerdì nero per gli utenti Atac e Roma Tpl che prenderanno autobus, tram e metro. Il trasporto pubblico, infatti, sarà a rischio per lo sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Ugl e per l’agitazione di 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30 proclamata dal sindacato Cambia-menti M410.

Per quanto riguarda lo sciopero di 24 ore, indetto a livello regionale, per rivendicare maggiore sicurezza a beneficio dei lavoratori, come seguito a quello di 4 ore dello scorso 8 giugno, saranno interessate le linee Atac di autobus, tram, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle e quelle periferiche gestite dalla Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le consuete fasce di garanzia. Servizio regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Ti potrebbero interessare anche: