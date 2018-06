Torna a Viterbo il Tuscia Film Fest

di WANDA CHERUBINI-

Dal 6 al 15 luglio torna a Viterbo il Tuscia Film Fest, nella caratteristica piazza San Lorenzo. Questa mattina la presentazione della kermesse cinematografica, giunta alla 15esima edizione con un sempre maggiore successo, presso la sede della Banca di Viterbo in via Polidori, alla presenza del suo direttore Massimo Caporossi e del presidente Vincenzo Fiorillo. Presenti anche il direttore di Confartigianato Viterbo, Andrea De Simone, il direttore di TFF, Mauro Morucci, il direttore di Ance Viterbo, Andrea Belli ed il neo sindaco di Viterbo, Giovanni Arena. Anche quest’anno non mancheranno big del cinema sul palco di piazza San Lorenzo, come Paola Cortellesi e suo marito e regista Riccardo Milani, Marco Giallini, Alice Rohewacher, Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Massimo Gaudioso, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase e Raiz.

Si inizia venerdì 6 luglio con la proiezione ad ingresso gratuito della copia restaurata dal Centro sperimentale di cinematografia- Cinoteca nazionale di Roma di “Miseria e nobiltà” di Mario Mattioli, un classico del cinema italiano.

“Il festival sta crescendo con sempre più successo insiemeal festival del cinema italiano a Berlino che si è sempre più consoldiato per creare una vetrina dell’Italia in una pizza importante come appunto Berlino – ha esordito Morucci – Il pubblico, inoltre, viene fidelizzato attraverso la fidelity card che permette di avere un biglietto di ingresso omaggio dopo un certo numero di presenze. Lo scorso anno abbiamo avuto una presenza media di circa 500 spettatori paganti a sera. Con Enrico Magrelli, nostro direttore artistico, abbiamo realizzato per 10 giorni una rassegna del cinema italiano abbiando personaggi popolari e film presentati a Cannes. Abbiamo selezionati tre titoli italiani, due dei quali sono stati girati nella Tuscia. Il primo è “Dogman”, il secondo è “Lazzaro Felice”. Il terzo film, “Troppa grazia”, girato la scorsa estate a Viterbo, Acquapendente, Tarquinia, uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo novembre e proprio a novembre avremo l’anteprima a Viterbo di questo film.

Un’altra novità di questa stagione del Tuscia Film Fest è l’accordo fatto con il Centro speirmentale di cinematografia e la Cineteca di Roma ed avremo la possiiblità di proiettare uno dei grandi classici del cinema italiano, Miseria e nobità ad ingresso libero, come da statuto del Centro sperimentale”.

Si proseguirà sabato 7 con una maratona dedicata a “Loro” di Paolo Sorrentino mentre domenica 8 luglhio sarà la volta di “Dogman” di Matteo Garrone, che sarà presentato al pubblico dallo sceneggiatore Massimo Gaudioso e dai due attori protagonisti: Edoardo Pesce e la rivelazione Marcello Fonte, vincitore della Palma d’Oro a Cannes.

Lunedì 9 luglio ci saranno due importanti eventi: Paola Cortellesi e Riccardo Milani che saranno a Viterbo per presentare “Come un gatto in tangenziale” e ritirare il premio Pipolo Tuscia Cinema.

Martedì 10 sarà la volta della commedia “Vengo anch’io”, opera prima del duo comico Corrado Nuzzo e Maria De Biase, ospite della serata.

Mercoledì 11 ancora un appuntamento con i protagonisti di Cannes: Alice Rohrwacher ed il giovane protagonista Adriano Tardiolo saranno presenti alla proiezione di “Lazzaro felice”, vincitore del premio per la Migliore sceneggiatura al recente festival francese. Nel corso della serata interverrà l’attrice Alba Rohrwacher, vincitrice del premio Tuscia Terra di Cinema 2018. Lo stesso giorno verrà inaugurato il progetto “Viterbo nel cinema”, promosso dall’assessorato allo sviluppo economico del comune di Viterbo e realizzato dal Tuscia Film Fest nell’ambito di “Tuscia Terra di Cinema”. Saranno scoperti i pannelli informativi sui luoghi del cinema, presentata la cinemappa del capoluogo della Tuscia e pubblicato il sito www.tusciaterradicinema.com.

“Si tratta di una mostra cinematografica – ha precisato Morucci – con 12 pannelli, che saranno collocati in 12 locali del centro di Viterbo dall’inizio del festival fino all’8 agosto. Si tratta di un pezzo di un progetto sviluppato già in alcuni centri della provincia. E’ il progetto “Viterbo nel cinema”, avviato con l’assessore Sonia Perà qui presente oggi che ringrazio. Il progetto prevede l’inaugurazione l’11 luglio di sette pannelli informativi, 5 nel centro storico, uno a Villa Lante a Bagnaia ed uno a San Martino al Cimino, bilingue, in italiano ed inglese. In contemporanea quel giorno distribuiremo la cinempappa e publicheremo il sito Tuscia Terra di Cinema”.

Il Tuscia Film Fest proseguirà giovedì 12 luglio con Raiz, cantante e frontman degli “Almanegretta”, nella veste di attore per presentare “Ammore e Malavita” dei Manetti Bros, film tironfatore del David di Donatello 2018.

Venerdì 13 sarà la volta della “Terra dell’Abbastanza” dei fratelli D’Innocenzo, presentato alla Biennale 2018, consdierato da molti l’esordio cinematografico dell’anno grazie all’interpretazione dei due giovani protagonisti: Andrea Carpenzano e Matteo Olivetti, che sarà in piazza San Lorenzo.

Sabato 14 luglio un altro atteso evento: Marco Giallini incontrerà il pubblico ed introdurrà “Io sono Tempesta”, ultima opera di Daniele Lucchetti del quale l’attore romano è stato protagonista.

Il Tuscia Film Fest si chiuderà il 15 luglio con la regista Paola Randi che presenterà la sua ultima opera “Tito e gli alieni”, interpretata da Valerio Mastandrea.

Il presidente della Banca di Viterbo, Fiorillo ha detto: “E’ un piacere fare la presentazione del Festival qui presso la nostra banca. Essere chiamati come sponsor ci fa solo che onore, anche perchè abbiamo un premio che ci lega ancora di più a questo evento, il premio Luigi Manganiello”.

Il direttore Caporossi ha aggiunto: “Saluto affettuosamente la figlia di Manganiello oggi qui presente. Questa manifestazione non è un caso che è in parte dedicata a Manganiello, che ha sostenuto negli ultimi anni questa manifestazione e la presenza nostra di oggi significa che la Banca c’è e ci sarà per il futuro. Presto ci chiameremo Banca Lazio Nord e questo ci potrà permettere di dedicare più risorse a questo territorio, ma anche ad altro. Dove c’è Viterbo al centro noi ci saremo con esso”.

Sostenitore dalla nascita del Tuscia Film Fest, la Confartigianato, il cui direttore De Simone ha affermato: “Quest’anno potrò finalmente premiare una donna, Paola Cortellesi per il premio Pipolo Tuscia Cinema. Il festival cresce di anno in anno in una città che ha dato tanto al cinema. Finalmente con il progetto Tuscia Terra cinema cominceremo a valorizzarla”.

Paolo, figlio di Luigi Manganiello ha riferito: “Siamo onorati e lusingati per questo premio. Ringrazio Morucci per l’ennesima volta. Nostro padre ce lo ricordiamo a casa, in campagna, ma soprattutto in questa banca ed alle serate del Tuscia Film Fest”.

Il Tuscia Film Fest è anche una serie di iniziative collaterali, come il mercatino dei bambini che vende vri gadget, soprattutto libri, fumetti. Un’iniziativa benefica, visto che tutto il ricavato delle vendite è sempre andato a sostegno di un progetto. In questa iniziativa è coinvolta l’associazione Viterbo con amore. Il suo presidente Domenico Arruzzolo ha spiegato: “E’ il terzo anno che collaboriamo con questa attività. Lo scorso anno abbiamo sostenuto l’associazione Campo delle rose, l’anno precendente la Fattoria di Alice di Vito Ferrante e quest’anno il ricavato andrà in favore dell‘emporio solidale E.care di Santa Barbara. Abbiamo 62 famiglie che stanno frequentando l’emporio ed abbiamo dato a queste persone circa 4 mila euro di viveri finora”.

A sostegno del Tuscia Film fest anche l’Ance Viterbo, il cui direttore Andrea Belli ha affermato: ” Nonostante le scarsità di risorse, l’Ance è vicina a tutte le manifestazioni culturali di Viterbo. Siamo dei filantropi interessati. La rinascita di Viterbo può passare attraverso la cultura. I pannelli sono una iniziativa molto bella. Anche il centro storico ha bisogno di un nuovo decoro urbano. Saremo partner di questa iniziativa anche per il futuro”.

Mauro Morucci ha anche annunciato come dopo il Tuscia Film Fest a Viterbo ci sarà un altro importante evento: il 2 e 3 agosto si gireranno le riprese del film di George Cloney, Catch 22. C’è stato già un incontro in Comune con la produzione. “Il cinema può essere un volano per lo sviluppo del territorio attraverso gli eventi, in cineturismo e lo sviluppo di produzioni”.

Le conclusioni della conferenza sono state del sindaco Arena, che ha detto: “Il Tuscia Film Fest è sicuramente una formula vincente. Ho partecipato molto spesso alla proiezione di film importanti. Riguardo alla disponibilità di Viterbo città per grandi produzioni non dobbiamo di certo farci sfuggire le occasioni, ma al tempo stesso mantenere la qualità del prodotto. L’amministrazione sarà sicuramente presente per le riprese del film di Cloney con la sua produzione mondiale, affinchè anche chi resterà a girare a Viterbo il film si ricorderà di Viterbo come città accogliente e proiettata al futuro”.

Per il programma completo e le iniziative collaterali è possibile consultare il sito www.tusciafilmfest.com.

Il biglietto di ingresso è di 5 euro a serata. La cassa sarà aperta ogni giorno dalle ore 19,15 in piazza della Morte.

Le prevendite sono possibili presso il Museo del Colle del Duomo, in piazza San Lorenzo, tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Diritto di prevendita 1 euro.

E’ previsto anche l’Apericena, costo 5 euro, da consumare nei locali del centro storico di Viterbo convenzionati. Garantisce l’accesso in arena con posto riservato. Il relativo tagliando va acquistato in prevendita o entro le ore 20,15 di ogni giorno presso la biglietteria dell’arena di piazza San Lorenzo. “MagnaMagna”, “Slow Bar 13 Gradi”.

In caso di maltempo le serate avranno luogo presso il Palamalè di via Monti Cimini. Gli eventuali spostamenti saranno comunicati entro le ore 20 sul sito e sui profili social della manifestazione.

