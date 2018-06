Basket in carrozzina, ecco i 12 azzurri per i Mondiali

Il Direttore Tecnico delle Nazionali di basket in carrozzina Carlo Di Giusto ha ufficializzato i 12 azzurri convocati per i prossimi Campionati del Mondo di Amburgo (Germania), in programma dal 16 agosto.

Due sole le novità rispetto ai Campionati Europei di Tenerife della scorsa estate, entrambe provenienti dalla squadra campione d’Italia della Briantea 84 Cantù: si tratta di Jacopo Geninazzi, al ritorno in azzurro a distanza di quattro anni, e di Davide Schiera, all’esordio nella selezione maggiore. Confermati nel ruolo di capitani Simone De Maggi e Filippo Carossino.

Questo l’elenco completo:

Domenico Beltrame (Santa Lucia Basket), Filippo Carossino (UnipolSai Briantea 84 Cantù), Simone De Maggi (DECO Group Amicacci Giulianova), Jacopo Geninazzi (UnipolSai Briantea 84 Cantù), Enrico Ghione (S. Stefano UBI Banca), Andrea Giaretti (S. Stefano UBI Banca), Giulio Maria Papi (UnipolSai Briantea 84 Cantù), Ahmed Raourahi (UnipolSai Briantea 84 Cantù), Francesco Santorelli (UnipolSai Briantea 84 Cantù), Davide Schiera (UnipolSai Briantea 84 Cantù), Claudio Spanu (Dinamo Lab), Marco Stupenengo (Santa Lucia Basket).

Completano lo staff tecnico azzurro i due vice Roberto Ceriscioli e Fabio Castellucci.

L’Italia farà il proprio esordio nel Campionato del Mondo il 17 agosto alle ore 9.30 contro il Giappone; poi il 18 agosto alle 17.30 sfida al Brasile, e infine il 19 agosto alle 14 match contro la Turchia, prima della fase ad eliminazione diretta.

“E’ sempre difficile fare delle scelte quando le differenze tra gli atleti a disposizione sono così minime”, spiega Carlo Di Giusto; “Davide Schiera sarà molto utile per permetterci maggiori rotazioni, mentre Jacopo Geninazzi è stato il migliore in assoluto nel corso dell’ultimo raduno, e si è conquistato la convocazione con impegno e serietà. Il nostro obiettivo è fare un buon girone e cercare di entrare tra le prime otto del mondo”, conclude il responsabile tecnico azzurro.

I dodici convocati si ritroveranno il 10 luglio nelle Marche per un secondo raduno estivo, prima del ritiro pre-partenza per la Germania, a metà agosto.

