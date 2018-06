Bruno Binasco si è impiccato nella sua abitazione: fu più volte arrestato per Tangentopoli

Si è suicidato impiccandosi nella sua abitazione di Tortona il 73enne Bruno Binasco, noto manager alessandrino più volte arrestato per Tangentopoli. La moglie ha dato l’allarme ai carabinieri. In casa non sarebbero stati trovati biglietti scritti dall’uomo per spiegare i motivi del gesto. Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso

Ti potrebbero interessare anche: