Mondiali: Francia Argentina 4-3, Messi torna a casa

Le reti di Griezmann, Di Maria, Marcado,Parvard, doppietta di Mbappe. Gol nel recupero di Aguero. Francesi affrontano ai quarti la vincente di Uruguay-Portogallo



La Francia si qualifica ai quarti di finale dei mondiali di calcio eliminando l’Argentina. I Bleus si sono imposti 4-3: show di Mbappé autore di una doppietta e Messi torna a casa. I francesi affrontano ai quarti la vincente stasera di Uruguay-Portogallo.

IL TABELLINO

Francia (4-3-3): Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kantè, Matuidi (30′ st Tolisso), Pogba, Mbappé (44′ st Thauvin), Giroud, Griezmann (38′ st Fekir). (23 Areola, 16 Mandanda, 3 Kimpembe, 17 Rami, 19 Sidibe, 22 Mendy, 8 Lemar, 15 Nzonzi, 11 Dembelé).

Argentina (4-3-1-2): Armani, Mercado, Rojo (1′ st Fazio), Otamendi, Tagliafico, Mascherano, Banega, Perez (21′ st Aguero), Messi, Pavon (30′ st Meza), Di Maria. (23 Caballero, 1 Guzman, 4 Ansaldi, 5 Biglia, 8 Acuna, 18 Salvio, 20 Lo Celso, 21 Dybala, 9 Higuain). All.: Sampaoli.

Arbitro: Faghani (Iran).

Reti: nel pt 13′ Griezmann (rigore), nel 41′ Di Maria; nel st 3′ Mercado, 12′ Pavard, 19′ e 23′ Mbappé, 47′ Aguero. Ammoniti: Rojo, Mascherano, Pavard, Matuidi, Banega, Tagliafico, Mascherano per gioco scorretto; Giroud e Otamendi per reciproche scorrettezze. Angoli: 4-0 per l’Argentina.

Recupero: 2′ e 5′.

Spettatori: 44.779. Var: 1.

