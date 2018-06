OLIMPIADI 2026: DI MAIO A TORINO, SI CERCA SINTESI M5S

– È serrato l’incontro tra la maggioranza pentastellata che amministra il Comune di Torino e il leader politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, sull’eventuale candidatura del capoluogo piemontese alle Olimpiadi invernali del 2026. Al centro i 12 punti «imprescindibili» del manifesto redatto dai consiglieri Cinque stelle per fare dell’evento a cinque cerchi una «parte della strategia a lungo termine in cui si cambia la città a totale beneficio dei cittadini», e non un «evento per il consumo di massa». La sindaca Chiara Appendino ha voluto Di Maio al suo fianco in questa difficile mediazione: in ballo non c’è solo l’opportunità di organizzare una manifestazione che, se ben gestita, può rilanciare la città, ma la sopravvivenza stessa della maggioranza. Di Maio si è riunito per oltre due ore con i consiglieri pentastellati e la prima cittadina nella sala Carpanini del Comune, dove è arrivato dopo avere incontrato una delegazione di Italiaonline, altro tema spinoso per Torino. L’ex Seat Pagine Gialle ha annunciato un piano che prevede la chiusura della sede di Torino attraverso il ricorso a licenziamenti e trasferimenti nella sede di Assago. In caso di fumata nera all’incontro di lunedì al ministero del Lavoro, i dipendenti potrebbero iniziare a ricevere le lettere di licenziamento. Di Maio ha garantito la sua presenza all’appuntamento «ben consapevole – spiega una nota del ministero – delle difficoltà della vertenza». Non ci sono invece posti di lavoro in ballo ma un evento, le Olimpiadi, che nel 2006 ha portato Torino all’attenzione del mondo nell’incontro con i consiglieri pentastellati. L’appuntamento segue la maratona notturna di lunedì scorso in cui, di fronte al no alla candidatura, la sindaca Appendino sarebbe arrivata addirittura a minacciare le dimissioni. L’incontro con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, ma soprattutto un certosino lavoro di diplomazia all’interno del Movimento 5 Stelle, sembra avere riavvicinato le posizioni. «Si parla spesso di evento come ‘volanò dell’economia o come ‘levà per gli investimenti futuri, l’altra faccia – sostiene il M5s Torino – è il debito che, nella quasi totalità dei casi, eventi di questo genere lasciano dietro di loro, senza avere purtroppo realizzato quelle ricadute auspicate nella fase preparatoria, fisiologicamente ottimista». Tra i punti «imprescindibili» del manifesto politico l’analisi costi/benefici prima del dossier, le transazioni basate su blockchain, tracciabili per contrastare eventuali fenomeni legati alla corruzione o a possibili infiltrazioni mafiose; tetto massimo di spesa pubblica; protocollo di intesa con Anac per la verifica degli appalti; zero consumo di suolo; solo plastiche compostabili; mobilità basata su modalità elettrica sostenibile; garanzia dell’utilizzo costante degli impianti sportivi; pagamento puntuale e certo dei fornitori; esclusione di forme di impiego vicine al lavoro a costo zero«. È su questi punti che si sta ora ragionando. In caso di fumata bianca, le condizioni dei consiglieri pentastellati verrebbero inserite nel dossier olimpico che nei prossimi giorni dovrà essere spedito a Roma. L’ultima parola spetterà ovviamente al Coni, sentito il parere del Governo. Oltre a Torino hanno manifestato la propria disponibilità ad ospitare l’evento anche Milano, pure in tandem con il capoluogo piemontese anche se quest’ultimo non gradirebbe la soluzione, e Cortina.

