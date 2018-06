QUIVITERBO/ Il neo sindaco Arena a caccia di assessori

di WANDA CHERUBINI

Il neo sindaco di Viterbo Giovanni Arena è alle prese con la definizione degli assessorati della sua nuova giunta. Dopo la nomina dei consiglieri comunali, la scelta degli assessori si sta facendo abbastanza difficile, in particolare per quanto riguarda le quote rosa e le richieste di Fondazione, la lista civica che insieme a Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia ha sostenuto la candidatura di Arena.

Per le quote rosa, la legge impone la presenza di quattro assessori donna, mentre al momento le delegate sono tre (Antonella Sberna di Forza Italia, Claudia Nunzi della Lega e Laura Allegrini di Fratelli d’Italia). La quarta donna assessore dovrebbe essere scelta in Fondazione, ma qui si pone il problema, visto che Fondazione non ha tra i propri eletti una candidata del gentil sesso.

Oltre alle quote rosa il neo sindaco deve affrontare un’altra problematica, visto che il leader di FondAzione Gian Maria Santucci, nel corso di una delle prime riunioni per creare la giunta, avrebbe posto un minaccioso aut aut: “O due assessori o vado all’opposizione”. Anche l’ex consigliere regionale forzista Daniele Sabatini avrebbe rivendicando due assessorati, quelli ai Servizi Sociali ed ai Lavori Pubblici, per sé e per la moglie Antonella Sberna. Infine, il coordinatore provinciale di FdI Giuseppe Peruzzi Talucci avrebbe proposto per l’assessorato la compagna. Pare che, comunque, il sindaco Arena sia pronto con la lista degli assessori, ma che gli serva un’ultima verifica: “Prendere o lasciare” – ha affermato il sindaco.

