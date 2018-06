Rifiuti in fiamme in campo nomadi Roma

Rifiuti in fiamme nella notte nel campo nomadi La Barbuta, in zona Capannelle a Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco spiegando che l’incendio è divampato poco dopo la mezzanotte e ha interessato un cumulo di rifiuti al centro dell’insediamento. A causa del denso fumo nero è stato necessario per i pompieri l’uso dell’autoprotettore. Non ci sono persone ferite o intossicate. L’intervento è terminato alle ore 3.30 circa.

Ti potrebbero interessare anche: