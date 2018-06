Saldi, quando iniziano e dove: il calendario

Il 1 luglio il via in Sicilia, il 2 in Basilicata. Dal 7 luglio in tutta Italia, spesa media famiglie 230 euro



Al via dal 1 luglio i saldi estivi in Sicilia. Il 2 sarà la volta della Basilicata mentre in tutte le altre regioni partiranno sabato 7 luglio. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo poco meno di 230 euro per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro.

“I saldi, tenendo conto anche di previsioni di vendita pressoché in linea con quelle dell’anno scorso, continuano ad essere appetibili per i consumatori nonostante un contesto di concorrenza globale, o meglio di ‘dittatura digitale’, capace di condizionare tutto, dalla filiera produttiva al modo delle persone di consumare e relazionarsi”, dice il presidente di Federazione Moda Italia e vice presidente di Confcommercio, Renato Borghi.

