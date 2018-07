CORTINA/ PRANZO GOURMET SULLE ROCCE A 2000 METRI

La tavola è per massimo dieci persone e, così come la cucina, viene allestita sul costone del massiccio del Cristallo, sopra Cortina, di fronte al panorama unico delle Dolomiti o in riva ad un ruscello così come nel cuore della pineta. L’idea del menù degustazione nel cuore della natura è di Riccardo Gaspari, chef e proprietario del ristorante San Brite a Cortina, vincitore nel 2015 del premio Birra Moretti Grand Cru, dove una giuria composta dai principali chef stellati, da Carlo Cracco a Davide Oldani, da Andrea Berton a Niko Romito a Viviana Varese decreta il miglior chef italiano sotto i 35 anni. Tutta la filosofia della cucina del giovane chef è ispirata ad una grande passione per il territorio, nel suo menù utilizza solo ingredienti prodotti dal bosco, o dalla sua azienda agricola, dove il padre Flavio munge le mucche due volte al giorno per tutto l’anno. Interessante l’utilizzo del Pino Mugo (marinato per condire gli spaghetti), della corteccia (macinata come una farina) del lichene (dolcificato e poi cotto). Questa originale interpretazione gastronomica del territorio si può quindi gustare nel cuore della natura dove Gaspari trasporta la cucina e apparecchia la tavola, coadiuvato dalla moglie Ludovica che dirige la sala, proponendo un menù di cinque portate e relativi abbinamenti con i vini, anche questi di produttori locali. Una modalità che trova l’apprezzamento di chi ama montagna ed enogastronomia e che durerà fino a settembre. (

