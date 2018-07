FILO DI NOTA/ Perché l’Ama paga il bonus agli assenteisti che rinunciano ad assentarsi

Incredibile, adesso pagheremo il bonus agli assenteisti perché rinuncino a danneggiare l’azienda e i cittadini con il loro atteggiamento, un incentivo per fare quello che dovrebbero fare per contratto, in sostanza. L’Ama la definisce intesa sulla produttività e l’accordo l’ha firmato con i sindacati, ma questo non cambia la sostanza del misfatto. E’ ovviamente una ipocrisia, e il riferimento alla produttività suona grottesco. Ma dobbiamo abbozzare sperando che funzioni. Punire e licenziare chi imbroglia il datore di lavoro evidentemente è fuori discussione. Si tratta di 150 euro in più al mese per essere più presente al lavoro, per non accampare scuse di qualsiasi tipo e starsene a casa. Il premio massimo andrà a chi avrà una percentuale di assenze che non superi il 4,7 per cento. E lo dovremo anche ringraziare per lo sforzo. Per fortuna l’accordo prevede anche sanzioni per i super assenteisti, ma per questo non ci dovrebbe essere bisogno di discuterne con i sindacati. Cosi come all’Atac pare che all’Ama si viva in un altro pianeta, dove il direttor esecutivo dell’azienda., Massimo Bagatti, ha firmato un ordine di servizio che prevede che i capizona,. cioè i responsabili delle varie postazioni Ama non restino chiusi in ufficio ma vadano sulle strade, a controllare la raccolta dei rifiuti e i relativi problemi. In sostanza serve più controllo del territorio per .limitare i danni, i dirigenti devono essere garanti del lavoro. Si diano da fare, non stiamo a scaldare la sedia. Se non fosse drammatico ci sarebbe da sorridere. Che si affermi il principio che i capizona devono supervisionare e garantire che le attività degli operativi siano effettuate in modo corretto è sostanzialmente pertinente ma insieme grottesco. Cos’altro dovrebbero fare? Gli operativi hanno messo già in atto su Facebook la loro vendetta: i capi zona provvedano anche a sanzionare i cittadini che non si comportano correttamente. Obiettivamente è giusto, chi butta i rifiuti dove non dovrebbe non può continuare a passarla liscia

