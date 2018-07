Pontida, vecchia e nuova Lega si confrontano

Per organizzatori in 75 mila. Mancano all’appello Bossi e Maroni

– Magliette verdi Lega con la scritta ‘Prima il Nord’ e blu ‘salvinianè, la bandiera della Padania accanto ai Quattro Mori, lo striscione ‘flat tax’ e quello – solitario – che invoca la secessione, i gazebo delle Regioni del Nord fianco a fianco con quelli del Sud: è un mix tra vecchio e nuovo corso della Lega quello andato in scena oggi al tradizionale raduno di Pontida. Come ormai da alcuni anni, diverse migliaia di leghisti – 75 mila secondo gli organizzatori – sono arrivati da tutta Italia. I più giovani hanno passato la notte accanto al ‘sacro pratò, in tenda o camper. Molte le t-shirt blu, soprattutto fra i militanti più vicini a Matteo Salvini – al suo debutto nel triplice ruolo di segretario del partito, vicepremier e ministro dell’Interno – e del Centro-Sud Italia, con la scritta «la pacchia è strafinita»; molte magliette e i fazzolettoni verdi tradizionali. A delimitare l’area del raduno una schiera di gazebo bianchi, uno per ogni regione italiana. Tra le tante bandiere che sventolano sul ‘pratonè di Pontida ce n’è anche una che unisce quella della Lega Nord, con Alberto da Giussano, e quella della Trinacria, simbolo della Sicilia. Un accostamento insolito, che però non stupisce il neo assessore alla Sicurezza del Comune di Catania, Fabio Cantarella, primo assessore comunale del Carroccio in Sicilia. «La Lega vuole federare tutte le Regioni, esaltare le identità nazionali e tutelare i territori, quindi non ci vedo niente di male» ha detto. Il palco è dominato dal colore blu e due slogan principali: ‘Il buonsenso al governò e ‘Prima gli italianì. Salvini arriva al mattino ed è subito bagno di folla al grido di «Matteo, Matteo» e «c’è solo un capitano». Inizia il suo intervento intorno all’una ricordando commosso Gianluca Bonanno, morto due anni fa, esalta il mix di bandiere da tutte le Regioni («non ci dividono più»). Più volte nel suo intervento, durato oltre un’ora, si interrompe per coordinare dal palco i soccorsi ai militanti provati dal caldo afoso («La Croce Rossa e i volontari del 118 sono le Ong che ci piacciono, sulle altre giudicherà la storia» ironizza). Poi rivolge un ringraziamento a Umberto Bossi e Roberto Maroni – i suoi due predecessori nel ruolo di segretario – che però quest’anno non sono presenti al raduno. È la prima volta che il senatur manca (colpa probabilmente di un mal di schiena), anche se lo scorso anno già non aveva parlato. Salvini giura mostrando il rosario, come aveva fatto in piazza Duomo a Milano per la chiusura della campagna elettorale. Prima di lui sul palco si alternano i governatori del centrodestra e i ministri leghisti. «Questa è Pontida inclusiva, che non vuole lasciare indietro le realtà ma portarle avanti», assicura giù dal palco da «palermitana» Giulia Bongiorno, ministro della Pubblica amministrazione

