Raggi, chiusi 60 autodemolitori, la categoria protesta

Sono 114 gli autodemolitori e rottamatori nel Comune di Roma. Tutti autorizzati, ma nessuno in regola. Quella degli “sfasci” è una lunga storia di proroghe, accordi di programma mai rispettati, e una parola onnipresente: delocalizzazione, portare le attività fuori dai centri abitati. Una malagestione che affonda le radici nel Piano regionale dei rifiuti del 1986 (che prevedeva la necessità di creare nuovi centri per la demolizione) e che consegna a Roma delle vere e proprie bombe ambientali, molte nel cuore della città.

“Luoghi come questo, non a norma, non devono operare nei centri abitati, pronta una delibera il 30 giugno (2017, ndr)”, dichiaravano lo scorso anno, all’indomani del rogo dell’autodemolitore in via Battistini, sindaca e assessora alla Sostenibilità Ambientale Montanari. Di fatto, il 30 giugno 2017 scadeva l’ultima autorizzazione semestrale concessa dal Comune agli autodemolitori. La 41esima dal 1998. Dal giorno seguente il Dipartimento Tutela Ambientale aveva però rinnovato le autorizzazioni, per 4 mesi o per un anno. “In questi mesi abbiamo fatto controlli su 41 operatori, ne abbiamo chiusi 13, gli autodemolitori devono diventare ecocompatibili”, dichiarava poi l’assessora Montanari, dopo un altro incendio a Pietralata. Marcia indietro sulla delocalizzazione, che “sposterebbe solo il problema altrove”.

E oggi l’annuncio, naturalmente su Facebook, della sindaca Raggi: “Dopo decenni finalmente regolamentiamo a Roma il settore dei centri di autodemolizione e rottamazione. Abbiamo chiesto loro di rispettare tutte le norme ambientali, archeologiche, paesaggistiche e di sicurezza. In questi anni ne abbiamo chiusi circa 60 irregolari, gli ultimi giovedì scorso. La legalità per noi è al primo posto. E proseguiremo su questa strada: chi non rispetta la legge è out”.

“Per il rinnovo delle autorizzazioni, abbiamo chiesto ai 72 autodemolitori che operano a Roma di presentare progetti che dimostrassero la possibilità di continuare a lavorare nel pieno rispetto delle norme. I progetti dovevano essere presentati entro lo scorso 12 aprile. Subito dopo è stato avviato l’iter per la valutazione delle proposte. Alle ditte che non avevano presentato i loro progetti entro la data di scadenza ma che li hanno consegnati in tempi ragionevoli è stato consentito di rientrare nei termini, per dare a tutti la possibilità di mettersi in regola. Giovedì scorso è stata ordinata la chiusura di 17 autodemolitori attivi nel parco di Centocelle in quanto i vincoli archeologici e paesaggistici previsti sull’area non consentono alcun adeguamento ambientale”. Alla fine del post la sindaca promette: “Nessuno può sottrarsi al rispetto della legge. Salute dei cittadini e tutela dell’ambiente non possono essere ancora oggetto di deroghe e proroghe”.

Dopo aver parlato dell’ordine di chiusura per 17 autodemolitori di giovedì scorso, Raggi aggiunge: “Un ulteriore impianto è stato chiuso in quanto sequestrato da Carabinieri Forestali e Polizia di Stato per gravissimi illeciti. Negli ultimi 20 anni gli autodemolitori hanno ottenuto proroghe infinite di autorizzazioni rilasciate in quadro burocratico complesso e a volte confuso. Basti pensare che la Regione Lazio, con una legge regionale del 1998, ha delegato le sue competenze al Comune di Roma per la demolizione e alla Provincia per la rottamazione. L’ultima delle numerose circolari emanate dalla Regione per chiarire competenze e procedure è del 2016. Nessuna della amministrazioni capitoline, provinciali e regionali che si sono succedute in due decenni è riuscita a mettere ordine in questa vicenda. Il nostro obiettivo è quello di ristabilire la legalità garantendo un futuro a questo settore insieme al corretto adempimento degli obblighi ambientali. Vogliamo farlo nell’interesse della città e dei cittadini ma anche di quegli operatori che lavorano nel rispetto della legge e che vogliono investire in una filiera virtuosa del recupero di materiali preziosi ricavati dallo smontaggio delle vetture a fine vita”, spiega la sindaca.

E intanto per martedì è attesa in Campidoglio la protesta degli autodemolitori: sono attesi in duemila alle 9. Ci saranno i rottamatori, ma anche, oltre ai titolari degli esercizi, anche impiegati, operai a rischio licenziamento, e tutti i settori che operano nell’ambito e che rischiano di vedersi ridotto il lavoro, come fa sapere l’Associazione Romana Demolitori e Rottamatori.

“Il Comune di Roma – dice l’associazione – asserisce che non può concedere ulteriori proroghe a quelle già concesse per mancanza di validi strumenti amministrativi a concedere nuove proroghe, dimenticando gli impegni presi dalle varie amministrazioni come stabilito dall’accordo di programma del 1997 che obbligava tali Enti alla delocalizzazione degli impianti. A tale proposito si ricorda che le ditte in oggetto hanno presentato garanzie fideiussorie a garanzia sia della delocalizzazione che per la bonifica e dismissione del sito. La Regione Lazio, Ente delegante non da strumenti amministrativi per dare una chiave di lettura a far adempiere il Comune di Roma e Città Metropolitana a quanto stabilito nell’accordo di programma del 1997. La beffa più assurda è che le ditte ricorrenti e vincenti di fronte al Tar per la richiesta del Comune alla presentazione di un progetto definitivo, dove il procedimento veniva definito dal Tar ‘sproporzionato’, hanno ricevuto una richiesta del Comune di un progetto di bonifica del sito e riconsegna dello stesso precludente la chiusura; dimenticando il diritto che, per chiudere un’attività di ‘pubblico interesse’ hanno diritto a ricevere prescrizioni per continuare le attività: una considerazione che viene spontanea fare è l’evidente stato di scollamento tra le varie amministrazioni per risolvere la situazione, trovando l’attuale capitolina tesa soltanto alla chiusura degli impianti e non a trovare soluzioni”

Ti potrebbero interessare anche: