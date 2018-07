Municipi, fuga da Fratelli d’Italia

“Abbiamo deciso di uscire dal gruppo di Fratelli d’Italia nei nostri municipi, non condividendo più la linea politica di un partito che, al livello locale e nazionale, è divenuto un soggetto autoreferenziale, ispirato da criteri non meritocratici, troppo attento alla propria autosopravvivenza e poco incline ad una visione di centrodestra unito e di governo.

In linea con le dimissioni di Fabrizio Santori dalla Direzione Nazionale di Fdi aderiremo al gruppo misto in tre municipi: nell’XI, ma anche nel V e XII dove il gruppo di FdI verrà chiuso. Il nostro impegno sui territori va avanti sempre in linea con il mandato dei nostri elettori in opposizione alla giunta Raggi”.

Così in una nota i consiglieri Emiliano Corsi e Giusy Guadagno del Municipio V, Daniele Catalano del Municipio XI, Giovanni Picone, Marco Giudici e Francesca Grosseto del Municipio XII

