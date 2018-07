SALVINI, MESSA CONTRO DI ME E A FAVORE DI ROM E CLANDESTINI

«Messa contro Salvini, e a favore di mendicanti Rom e immigrati clandestini… Pare che alcuni fedeli siano rimasti contrariati. Anche a questo parroco invio un abbraccio, ricordandogli che cerco solo di applicare un pò di BUONSENSO». È quanto scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commentando la notizia pubblicata ieri da lavocedeltrentino.it dal titolo «Il parroco parla male di Salvini durante la messa: turisti trentini in vacanza abbandonano contrariati la chiesa». Il fatto, riferisce il sito, si è verificato in una chiesa di Villa Rosa, frazione di Martinsicuro (Teramo), durante la messa domenicale di ieri. Il parroco, durante l’omelia, avrebbe invitato i fedeli ad una solidarietà concreta nei confronti dei bisognosi, prendendo ad esempio il caso di una «mendicante Rom» che chiedeva l’elemosina sul sagrato della chiesa: il sacerdote ha spiegato, si legge nell’articolo, «che oltre alla carità per la donna rom era necessario fare di più, come portarla a casa propria, darle da mangiare, da dormire ed accudirla». Il sacerdote ha poi «dichiarato, facendo chiaramente nome e cognome, che il ministro dell’Interno Matteo Salvini stava lavorando male e che avrebbe dovuto lasciar approdare le ONG nei porti italiani, e accogliere tutti i migranti indistintamente in arrivo dall’Africa con i barconi». È a questo punto, secondo il sito, che «tutti i fedeli sono rimasti a bocca aperta» e che «alcuni turisti trentini, molto contrariati, si sono alzati e hanno abbandonato la chiesa durante la messa».

