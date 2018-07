BIMBA CONTESA: MAMMA E FIGLIA BARRICATE IN CAMERA DA LETTO

È chiusa in camera da letto con la bambina in braccio, la mamma sarda che non ha voluto consegnare la figlia di due anni contesa con il padre che vive nella Penisola, nonostante il pronunciamento del tribunale di Viterbo che ha assegnato la figlia al padre. Nella camera ci sono anche la sorella della mamma e la nonna materna. Fuori dalla porta otto persone, i carabinieri in divisa e in borghese più lo psicologo. Secondo quanto apprende l’ANSA dal racconto della consigliera comunale pentastellata di Oristano in contatto telefonico con la giovane madre, i militari le stanno stanno chiedendo da ore di allontanarsi e lasciare la bambina per poterla prendere e portare via. La mamma ha avuto anche un malore ed è stato chiamato il medico.

