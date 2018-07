Pfizer alza il prezzo di cento medicinali: sarà più costoso anche il Viagra

Farmaci più cari, tra cui anche la famosa “pillola blu”. C’è stato infatti un “ritocco” al rialzo sul prezzo di 100 medicinali, secondo un report del “Financial Times”, da parte dellamericana Pfizer che ha aumentato il prezzo di alcuni dei suoi farmaci più noti, incluso il Viagra. Il tutto a partire dallo scorso 1 luglio. Il nuovo importo è aumentato in media di oltre il 9%, ben più del tasso di inflazione che è intorno al 2%. Si tratta della seconda mossa di questo tipo nel 2018 da parte di Pfizer: le tariffe di alcuni dei suoi medicinali sono aumentante anche del 20% da gennaio, secondo i dati citati dal report.

Pfizer, che ha registrato entrate per 52,8 miliardi di dollari l’anno scorso, ha anche ridotto il prezzo di 5 prodotti tra il 16 e il 44%, sempre secondo il Financial Times. L’azienda ha sottolineato con il quotidiano che il listino prezzi della maggior parte dei suoi medicinali resta immutato, e che questi importi non riflettono ciò che la maggior parte dei pazienti e delle compagnie assicurative pagano per i medicinali. Un mese fa, ricorda la Cbs, il presidente Usa Donald Trump aveva invitato le aziende del farmaco a ridurre i prezzi dei loro prodotti. La mossa di Pfizer sembra dunque destinata a sollevare polemiche.

