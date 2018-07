Alla maturità porta la tesina su Giulia De Lellis: polemica sul web

Se Chiara Ferragni, che su Instagram conta quasi 13 milioni di followers, è finita ad Harvard per spiegare le ragioni del suo successo, che Giulia De Lellis, con 10 milioni di seguaci in meno, diventi l’argomento principale di una tesina di maturità risulta quasi d’obbligo. A rendere giustizia all’influencer romana ci ha pensato Ilenia Latini, una studentessa che presto dovrà sostenere l’esame orale e piuttosto che portare un grande classico come la seconda guerra mondiale, ha puntato sull’effetto sorpresa e in particolare sull’influenza dell’ex corteggiatrice di U&D nel mondo della moda 3.0. La ragazza, che ha postato su Instagram la copertina della tesina incriminata, è stata raggiunta da una valanga di critiche: nella diatriba sono intervenuti Elisa D’Ospina e Stefano Gabbana

