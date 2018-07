Città Bianca di Veroli, nuova frontiera della Rsa

Inaugurato nuovo reparto ad alta intensità assistenziale destinato a pazienti con gravi patologie neurologiche. Ma c’è anche una svolta nel servizio di terapia occupazionale della struttura: arteterapia, garden therapy e ortoterapia nel quadro di attività di psicostimolazione delle funzioni cognitive

Di Giulio Terzi

Rsa non è solo un parcheggio per anziani non più gestibili in una situazione domestica ed è lontana anni luce dalle esperienze spesso drammatiche delle case di riposo che periodicamente finiscono sui giornali. Significa assistenza, riabilitazione, sperimentazione di nuove strategie. Come sta accadendo alla Divisione Città Bianca dell’Ini di Veroli. Un approccio riabilitativo che punta a curare – e non solo a contenere – i degenti dal disagio psichico e cognitivo secondo i moderni dettami delle neuroscienze cognitive. Arteterapia, garden therapy e ortoterapia nel quadro di attività di psicostimolazione delle funzioni cognitive. E’ uno dei punti di forza del rinnovato servizio di terapia occupazionale della struttura dell’Istituto Neurotraumatologico Italiano, sostanzialmente una novità nel panorama italiano di questo specifico quadrante e un fiore all’occhiello di un gruppo che fa di una riabilitazione di livello la sua mission aziendale. Se ne è parlato nei giorni scorsi a Veroli in occasione della inaugurazione del nuovo reparto Rsa R1 ad alta intensità assistenziale, destinato a pazienti con gravi patologie neurologiche in stato di coscienza ridotta e coma profondo, patologie del sistema nervoso periferico e gravi insufficienze respiratorie. Pazienti in condizione di totale non-autosufficienza nelle funzioni elementari e che necessitano di essere assistiti nella respirazione e nella nutrizione attraverso percorsi di riabilitazione neuro-motoria, respiratoria e logopedica. Reparti di questo genere si contano sulle dita di una mano nel Lazio, comportano investimenti e attenzioni particolari. Per il gruppo diretto da Jessica e Cristopher Faroni quello inaugurato a Veroli rappresenta sicuramente un segnale importante nel solco della innovazione. Come presidente dell’Aiop la Faroni sta conducendo una battaglia feroce in difesa delle Rsa e per un modello di gestione che superi le difficoltà amministrative e finanziarie di questi anni, vedi il nodo cruciale delle rette difficilmente sostenibili dalla platea degli utenti.

Innovazione è anche certamente quella del servizio di terapia occupazionale, maggiormente qualificato “attraverso una serie di attività che tendono a psicostimolare le funzioni cognitive, con modalità personalizzate ed evitando pressioni e sovraesposizioni – come spiega Rossana Leonardi, neuropsicologa clinica-. Il paziente è stimolato con esercizi specifici che non affaticano ma sollecitano a partecipare con gioia e motivazione: l’arteterapia, la garden therapy e l’ortoterapia permettono di riappropriarsi di un rapporto diretto con la natura, con i tempi e le reminiscenze. Inoltre consentono di ripristinare i corretti ritmi circadiani, migliorare la socializzazione e quindi l’umore”. Detto così sembra semplice, ma si tratta di una strategia studiata nei minimi dettagli. Il trenta per cento dei pazienti della Rsa in carico all’equipe presenta patologie molto gravi, è affetta da Alzheimer o da demenza senile e in condizioni normali è raramente presente a sé stesso. L’azione degli operatori – nell’ottica della psicostimolazione – sta raggiungendo buoni risultati e quel che accade nella terrazza trasformata in un roof garden aperto su un panorama mozzafiato ne è la testimonianza .

SCHEDA

Il gruppo Ini (sanità privata accreditata) è articolato in 10 strutture ed è presente in Lazio e in Abruzzo con 1200 posti letto e oltre 1400 dipendenti. Le divisioni sono abilitate al ricovero per acuzie, dall’oncologia all’ortopedia, all’urologia, alla riabilitazione, alle Rsa. Il gruppo Ini è stato il primo nel Lazio ad usare il litotritore per la calcolosi renale e il laser in urologie, il secondo in Italia ad usare la risonanza magnetica nucleare, il primo ad avere la Pet mobile e ad usare il robot in ortopedia.

