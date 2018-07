ITINERARI GASTRONOMICI LAZIALI/ Mangiare bene… ad Albano Laziale

Nel cuore pulsante dei Castelli, per tradizione, ce n’è per tutti i gusti. Ma a voler e saper scegliere, per un pranzo veloce ma fatto come si deve, per uno spuntino intelligente, o solo per prendere caffè e cornetto in un clima familiare e che dia allegria la scelta si riduce. Provate il Bistro’ 184 a Corso Matteotti, ne uscirete contenti e ci tornerete

Albano laziale, oltre quarantamila abitanti, cuore pulsante dei Castelli, enorme terrazza con vista che quando l’orizzonte è limpido consente di vedere il mare. Ai Castelli (ed ad Albano e dintorni) si beve e “se magna” come da tradizione millenaria. Sono centinaia i ristoranti, le trattorie, i locali. Ce n’è per tutti i gusti. Ma a voler e saper scegliere, per un pranzo veloce ma fatto come si deve, per uno spuntino intelligente, o solo per prendere caffè e cornetto in un clima familiare e che dia allegria la scelta si riduce. Abbiamo scoperto per caso un posto che racchiude in sé tutte queste caratteristiche, e ce lo teniamo stretto. E’ al 184 di Corso Matteotti, a due passi dalla sede centrale della Asl merita una frequentazione assidua. Se Il Bistro’ 184 è sempre pieno, se le ragazze che servono al banco e ai tavoli della saletta ristorante sono rapide, efficienti e sorridenti un motivo c i deve essere. Dicono che sia anche l’ambiente perfetto per fare colazione mentre si lavora al pc, per studiare con gli amici davanti ad una cioccolata calda nel pomeriggio. Sì, perché la clientela è giovane e adulta, dipende dalle ore. In ogni caso ci si va volentieri, ci si sente coccolati, si mangia decisamente bene con un menù casalingo che soddisfa tutti. Cose semplici presentate in modo ancora più semplice ma con grande gusto. Si paga poco. Meglio di così…

Bistro’ 184 nasce nel 2013 dall’idea di Elisa e Alessandro, due fratelli che decidono di importare l’idea di caffetteria all’europea nel cuore dei Castelli Romani. Alessandro dopo un’esperienza lavorativa di quattro anni nel Regno Unito, porta al locale una ventata di modernità e tendenza nella qualità dei prodotti e nel metodo lavorativo. Elisa si occupa dell’atmosfera creando un ambiente familiare dove tutti si sentono a casa. Alla consolle, pardon alla cassa, c’è la regista, la madre. Tutto in famiglia. Bistrò è così cresciuto in fretta, con un crescente consenso da parte della clientela e trovando nella caffetteria il punto di forza. La proprietà ha investito in nuove tecnologie, ha puntato su personale competente e formato, ha inventato uno stile proprio pur cavalcando le tendenze del momento. E il successo si è consolidato .

