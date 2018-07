Giulia Grillo, aspetto un bambino e lo farò vaccinare

Annuncio del ministro della Salute in conferenza stampa





E’ in attesa di un figlio e lo farà vaccinare. Il ministro della Salute Giulia Grillo rivela di essere incinta rispondendo ad una domanda in occasione di una conferenza stampa al dicastero sul tema delle vaccinazioni obbligatorie in vista dell’apertura dell’anno scolastico 2018-2019. Grillo ha affermato di aspettare un bambino, sottolineando la propria intenzione di vaccinarlo.

Ti potrebbero interessare anche: