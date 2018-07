PISTOIA BLUES FESTIVAL 2018/ Si parte il 10 luglio con l’anteprima di ALANIS MORISSETTE

Conto alla rovescia per l’avvio della 39esima del Pistoia Blues Festival che inizierà ufficialmente Martedì 10 luglio con l’anteprima affidata ad Alanis Morissette.

Mentre Graham Nash ha incantato il pubblico presente ieri al Teatro Manzoni chiudendo il ciclo “Road To Pistoia Blues”, toccherà ad Alanis Morissette Martedì prossimo inaugurare i concerti in sul main stage di Piazza Duomo per quello che è il suo attesissimo ritorno sulle scene a sei anni di distanza. La cantautrice, scrittrice e da sempre attivista (scrive sul Guardian, supporta organizzazioni umanitarie, cura interviste su temi quali l’arte e il benessere psicofisico disponibili in formato podcast sul suo sito) ha annunciato l’uscita di un nuovo disco per la prossima stagione. Divenuta celebre nel mondo con il suo bestseller “Jagged Little Pill” dove erano inclusi singoli come “Ironic”, “All I Really Want”, You Oughta Know”, “Hand In My Pocket”, in carriera Alanis ha pubblicato 8 album di inediti con cui ha vinto 14 Canadian Juno Awards, 7 Grammy (e ottenuto ulteriori 14 nomination), ha ricevuto 1 candidatura ai Golden Globe e venduto oltre 60 milioni di dischi.

La prossima edizione del Festival avrà il suo cuore nel weekend del 13-14 e 15 luglio dove, oltre ai grandi artisti sul palco di Piazza Duomo, tutta la città tornerà a respirare lo spirito del blues con il mercatino e tantissima musica nel centro storico dislocata in diverse location del centro storico.Venerdì 13 luglio il cantautore britannico James Blunt torna in Italia con il suo “The Afterlove Tour” forte del consenso mondiale del suo quinto lavoro in studio che lo ha portato a raggiungere complessivamente oltre 30 milioni di dischi venduti tra album e singoli, accumulando più di 625 milioni di view su YouTube e oltre 680 milioni di streams nelle piattaforme digitali. La serata sarà aperta dalla band imolese dei Five To Ten, eclettico trio voce-piano-batteria guidato da Silvia De Santis.

Un pezzo di storia del rock mondiale, un concerto che potrebbe diventare leggenda quello di sabato 14 luglio 2018 alla 39esima edizione del Pistoia Blues Festival quando, nell’imponente cornice medievale di Piazza Duomo, salirà sul palco Steve Hackett, l’indimenticabile chitarrista dei Genesis, per un nuovo show intitolato “Genesis Revisited, Solo Gems & Guitar” a ripercorrere i brani da lui scritti insieme a Peter Gabriel, Tony Banks, Phil Collins e Mike Rutherfod negli album capolavoro della celebre band britannica, oltre a gemme della sua produzione solista. Per l’artista, entrato nella prestigiosa “Rock & Roll Hall of Fame” nel 2010, sarà la prima volta al Pistoia Blues Festival. Condivideranno il palco con Hackett i The Watch, tribute band dei Genesis acclamata in tutto il mondo. In apertura la band lucchese dei Predarubia che presenteranno il loro album “Somewhere Boulevard”. Ad aprire la serata la prog band romana La Fabbrica dell’Assoluto.

Particolarmente ricca la serata del 15 Luglio dove si esibiranno diversi protagonisti della musica internazionale: sarà la Mark Lanegan Band sul palco di Piazza Duomo a precedere i Supersonic Blues Machine con Billy F. Gibbons degli ZZ Top, un’abbinata unica che rende la data del Festival indimenticabile. L’ex voce di Screaming Tree e Queens of the Stone Age dividerà la serata di domenica con il suo intero show in promozione all’ultimo suo album “Gargoyle” (inizio ore 21:00) salvo poi lasciare il palco ai Supersonic Blues Machine con superospite d’eccezione come Billy Gibbons, cantante e chitarrista degli ZZ Top. Arricchiscono la serata i Casablanca, rock stoner band italiana nata dalle ceneri dei Deasonika e guidati dal frontman e produttore musicale Max Zanotti. Apriranno la serata i Seraphic Eyes in promozione con il nuovo album “Hope”.

EVENTI COLLATERALI – Numerosi gli eventi collaterali previsti durante il Festival: dal bluesman americano Mike Zito (Teatro Bolognini, venerdì 13 luglio, ore 23:30) alla regina del Blues Dolores Scott (Teatro Bolognini, venerdì 14 luglio, ore 23:30) e poi ancora in varie location Dan Nash, Nick Becattini Band, Jambalaya Band, New Orleans Serenade feat Andy J. Forest, Jack & Delivery Man, SuperDownHome, Valerio Sanzotta, The Cabin Fevers, Biagetti Power Trio e molti altri. Tutti gli eventi collaterali QUI.

CLINICS – Si rinnovano quest’anno le Pistoia Blues Clinics, attività didattica finalizzata a trasmettere ai giovani musicisti e a tutti gli appassionati la formazione musicale legata al genere blues. Quest’anno si svilupperanno i corsi con docenti d’eccezione come Delores Scott da Chicago, Dario Lombardo, Andrea Scagliarini, Pippo Matino. Info QUI

PISTOIA BLUES NEXT GENERATION – Dal 6 luglio nei miglior negozi di dischi sarà pubblicato anche il quarto volume della Compilation Pistoia Blues Next Generation vol.4 che racchiude i migliori progetti iscritti al contest Obiettivo BluesIn (i tre vincitori del contest sono Virginia Waters da Perugia, Jambow Jane da Trento e Five Quarters da Como), alcuni artisti italiani del cartellone e diversi ospiti come Arianna Antinori, More & Bronski, Ridillo feat. Ronnie Jones. Info QUI

Media Partner 2018 – E’ Radio Capital la Radio Ufficiale delle 39esima edizione del Pistoia Blues Festival 2018: gli ascoltatori che hanno seguito i programmi della radio hanno avuto in regalo diversi biglietti per i concerti in programma. La televisione ufficiale è Vuemme TV che, insieme a TVL Pistoia, sarà presente a tutte le serate del Festival. Tra le riviste musicali continuano le partnership con Classic Rock Italia, Raro Più, Music Club e le webzine MusicAttitude, Ondarock, Onstage, Rockon, Sentireascoltare, Spaziorock, 100Decibel. Spotify è il Music Streaming Partner esclusivo del Festival con un profilo dedicato sulla piattaforma e le playlist ufficiali.

Tutti i biglietti dei concerti sono già disponibili nei circuiti tradizionali ticketmaster.it ticketone.it, boxol.it a prezzi variabili a partire da 25€ +dp. Tutte le informazioni sul sito del Festival www.pistoiablues.com e le news sulla pagina facebook ufficiale, Twitter e Instagram.

Ti potrebbero interessare anche: