SPETTACOLI/Al XXI Castelbuono Jazz Festival, il ’68 la libertà e i diritti umani

Nel panorama musicale jazzistico nazionale ed internazionale un posto di rilievo lo ha sicuramente il Castelbuono Jazz Festival che, quest’anno dal 14 al 21 agosto celebra la ventunesima edizione.

Quest’anno il festival, in occasione del cinquantesimo del 1968 ha deciso di dedicare la rassegna musicale con un tema assai accattivante “Il ’68 il Jazz la Libertà i diritti Umani”.

Il cartellone è stato presentato dall’assessore regionale al Turismo e Spettacolo della Regione siciliana, Sandro Pappalardo, dal sindaco del Comune di Castelbuono, Mario Cicero, dal direttore artistico del Festival, Angelo Butera e dall’assessore comunale al Turismo di Castelbuono, Dario Guarcello.

Quest’anno tutti i concerti avranno come palcoscenico il chiostro di San Francesco e lo scenario naturale di piazza Castello. Gli spettacoli sono tutti a pagamento con ingresso fino ad esaurimento dei posti.

Il primo appuntamento che aprirà il festival 2018 è in programma martedì 14 agosto dal titolo “Il ’68 di Tommie Smith”. Quella di Tommie Smith è una delle immagini più celebri e famone del Novecento. Ancora immortalata l’immagine di Tommie Smith e John Carlos quando si trovano sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi a Città del Messico, del 16 ottobre 1968, con i pugni alzati, i guanti neri (simbolo del black power), i piedi scalzi (segno di povertà), la testa bassa e una collanina di piccole pietre al collo. Dopo cinquant’anni forse è cambiato poco.

Al salire sul palco del Chiostro di San Francesco per il concerto evento, non sarà una cantante jazz ma una icona della musica lirica mondiale: Laura Giordano, considerata una dei più talentuosi soprani della sua generazione, apprezzata da pubblico e critica per la sua impeccabile tecnica vocale e timbro seducente, arricchiti da una presenza scenica affascinante e spiccate doti attoriali. La Giordano assieme al Maestro Giuseppe Urso presterà la sua meravigliosa voce ad un repertorio jazz. Ad aprire il concerto l’attrice Giuditta Perriera che racconterà al pubblico cosa avvenne il 16 ottobre 1968 a Città del Messico.

Mercoledì 15 agosto, sempre nella cornice artistico-culturale del chiostro di San Francesco un’altra “signora” del jazz Lucy Garsia, figlia del grande Ignazio, creatore e fondatore del “Brass Group di Palermo”. Lucy con il suo gruppo farà un omaggio al Brass che è stato ed è un punto di riferimento dei più grandi jazzisti al mondo.

Il 16 agosto, stavolta in Piazza Castello all’ombra del trecentesco castello dedicato ai Signori Ventimiglia che farà da palcoscenico naturale, sarà protagonista assoluto Stefano Di Battista un’icona internazionale del jazz italiano.

Come di consueto grande spazio ai giovani siciliani che si stanno imponendo nel panorama nazionale. E dunque il 17 agosto protagonista sarà Claudio Giambruno quintet che presenterà per questa occasione il suo nuovo disco inedito. Giambruno avrà come guest star l’armonicista Giuseppe Milici. Al termine del concerto sarà consegnata una targa al giornalista palermitano Gigi Razete per il suo impegno nella diffusione della musica jazz.

Il 18 agosto ancora spazio ad una signora del Soul Daria Biancardi. Il titolo del concerto “Anche senza la pelle nera” perché la sua voce assolutamente straordinaria, non ha nulla da invidiare alle grandi cantanti afro americane.

Il 19 agosto il mondo si trasferirà a Castelbuono con L’Orchestra di Piazza Vittorio. Musicisti che provengono da dieci paesi e parlano nove lingue diverse. Insieme, trasformano le loro variegate radici e culture in una lingua singola, la musica. Questa è l’Orchestra di Piazza Vittorio. Partendo dalla musica tradizionale di ogni paese, mischiandola e intingendola con rock, pop, reggae, e classica, si arriva alla sonorità unica dell’OPV. Tra musicisti che partono e altri che arrivano, cambia il suono dell’orchestra senza mai tradire la vocazione iniziale a sfide nuove e orizzonti aperti al mondo intero. Una fusione di culture e tradizioni, memorie, sonorità antiche e nuove, strumenti sconosciuti, melodie universali, voci dal mondo.

Grandissima serata il 20 agosto con la Bellini Jazz Orchestra, la sezione jazz del Conservatorio Bellini di Palermo. 25 elementi diretti magistralmente dal Maestro Giuseppe Urso. Guest star della serata la cantante americana Joy Garrison. Nata a New York e figlia d’arte, comincia a cantare sotto la guida di suo padre Jimmy Garrison per anni contrabbassista dello storico quartetto di John Coltrane.

Il 21 agosto chiusura della Rassegna con i “botti: anche il grande jazz napoletano a Castelbuono con James Senese e Napoli Centrale. È un gruppo che ha saputo operare una vera fusione, creando un suono rispettoso della tradizione popolare, ma aperto ad ogni forma di arricchimento strutturale, in grado di rendere il linguaggio proposto, universalmente fruibile. Senese riunisce in se la musica afro americana ed il blues napoletano. Unico esempio al mondo.

