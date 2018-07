CASO S.LUCIA/ Si scatena l’opposizione alla Pisana. D’Amato minimizza

«Siamo venuti a conoscenza di un Decreto del Commissario ad acta che prevede la revoca dell’accreditamento di ben 177 posti letto alla Fondazione Santa Lucia, centro di eccellenza per la ricerca sul cervello e per la neuroriabilitazione di pazienti con gravi deficit di movimento e cognitivi. Struttura che, svolgendo in modo congiunto attività clinica e di ricerca, rappresenta un’importante punto di riferimento per tutto il sistema sanitario nazionale. Per questo rimaniamo sorpresi dal provvedimento contenuto nel decreto e chiediamo con la massima urgenza al presidente della commissione sanità di convocare un’audizione con il commissario straordinario Zingaretti, l’assessore alla sanità D’Amato e i vertici della Fondazione Santa Lucia. Presto ci recheremo anche in visita alla struttura, al fine di comprendere al meglio e concretamente la realtà». Lo dichiarano in una nota i capigruppo di centrodestra della regione Lazio Massimiliano Maselli ( Nci), Stefano Parisi (Lazio 2018), Antonello Aurigemma (Fi), Fabrizio Ghera (Fdi), Angelo Tripodi (Lega). «Come Fratelli d’Italia siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo alla Fondazione Santa Lucia dove la Giunta Zingaretti, attraverso il Decreto del Commissario ad acta (delibera del Consiglio dei Ministri del l0 aprile 2018) N. U00275 del 04 luglio 2018, Proposta n. 10522 del 27/06/2018, tra 90 giorni sta per mettere in mezzo a una strada circa 200 persone. Una scelta folle che va scongiurata urgentemente, ricordiamo che stiamo parlando centro di un centro sanitario che rappresenta una eccellenza per la ricerca sul cervello e per la neuroriabilitazione di pazienti con gravi deficit di movimento e cognitivi. Pertanto come Fdi abbiamo chiesto, insieme alle altre forze di opposizione, al presidente della Ragione Lazio un’audizione alla presenza dei vertici della Fondazione Santa Lucia. Ancora una volta la sinistra di Zingaretti dimostra che la sanità non è uno dei punti dell’agenda di governo della Regione Lazio». Lo dichiara in una nota Chiara Colosimo consigliere regionale del Lazio di Fdi. La richiesta è stata firmata anche da Sergio Pirozzi e dalla capogruppo M5s Roberta Lombardi. «Non vi è nessuna revoca, ma una proposta di riconversione nel pieno rispetto del fabbisogno calcolato con parametri superiori a quelli nazionali. L’avvio del procedimento peraltro era partito già due anni fa ed è importante per rientrare in un quadro di regole. Ad oggi infatti la struttura è l’unica ad operare in assenza di contratto e peraltro non riuscendo ad utilizzare tutte le risorse assegnate». Lo dichiara in una nota l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato

