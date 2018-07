ESTATE: A BAGNO A RIPOLI TORNA LA FESTA DELLA BATTITURA

Due giorni all’aria aperta all’insegna del buon cibo, della musica, del divertimento e della storia e le tradizioni del nostro territorio. La Festa della Battitura torna per il secondo anno ad animare l’estate di Bagno a Ripoli (Firenze) e lo fa raddoppiando le giornate di iniziative nel suggestivo scenario della Azienda Agricola Monna Giovannella che organizza l’evento in collaborazione con La Bottega di Gabri, l’Associazione Grani Antichi di Bagno a Ripoli e Spighe Toscane Srl con eChianti in veste di media partner. Patrocinata da Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Bagno a Ripoli, la Festa della Battitura si terrà nelle intere giornate di sabato 7 e domenica 8 luglio (ingresso libero, accesso consentito anche agli amici a 4 zampe) con i cancelli della Azienda Agricola che si apriranno dalle ore 10 del mattino fino alla mezzanotte offrendo ai visitatori una moltitudine di opportunità: dai laboratori didattici ai seminari, dagli stand alla cucina, dalle degustazioni alla musica. «Il nostro obiettivo – spiegano i promotori dell’evento – è quello di far rivivere l’antica tradizione della ‘battiturà, vale a dire la fase finale del lavoro di un’intera campagna agricola che partiva dalla semina delle varie tipologie di grani antichi e si concludeva, appunto, con la separazione dei semi dalle spighe. Tale operazione avveniva utilizzando la trebbiatrice, un tempo detta appunto anche »macchina per battere il grano«, che progressivamente è stata poi sostituita dalla mietitrebbia che esegue la trebbiatura contemporaneamente alla mietitura». – E per far conoscere al meglio il procedimento di una volta, il Comune di Bagno a Ripoli ha messo a disposizione per la «Festa della Battitura» una vecchia trebbiatrice azionata da un altrettanto vecchia macchina a vapore, rimesse in funzione grazie al lavoro e all’impegno dei proprietari dell’azienda promotrice dell’evento, per poter mostrare ai partecipanti le antiche tradizioni contadine. «Con la Festa della Battitura – dice il sindaco Francesco Casini – torna a vivere una delle tradizioni più antiche e più tipiche del nostro territorio, un appuntamento rituale con cui fino a qualche decennio fa sulle nostre colline si raccoglieva il frutto della stagione agricola. Quella a Monna Giovannella sarà una festa di comunità che ci riporterà alle nostre radici ma anche all’insegna della salute, con la riscoperta dei grani antichi e più genuini che da sempre sono prediletti dall’agricoltura locale. Un ringraziamento agli organizzatori per averci dato con il loro lavoro e la loro energia questa bella opportunità».

