IL PUNTO/ Perché i politici continuano a prenderci in giro

Continuano a prenderci in giro. Per chi aveva veramente creduto in una tregua della interminabile guerra tra Fondazione S.Lucia e Regione la notizia – peraltro affatto pubblicizzata – del decreto “risolutivo” firmato da Zingaretti ha l’effetto di una doccia gelata. Una decisione politica mascherata da provvedimento tecnico e amministrativo normalizzatore. Il governatore uscente e candidato nell’autunno scorso aveva pronunciato parole solenni davanti alla stampa e al management della Fondazione impegnandosi a difendere l’Istituto contro tutti e contro tutto blindandone l’eccellenza e assicurando continuità di finanziamento e di profilo. Tutte bugie evidentemente. Alle quali si è voluto credere perché la speranza non vuole morire e perché tutti alla fine siamo convinti che la verità e il buon senso finiscano per trionfare. Pubblichiamo nelle pagine seguenti il testo di quel discorso, sembrava una gara della solidarietà tra l’allora ministro della Sanità Lorenzin e il governatore a chi dava di più al S.Lucia. Ma il commissario ad acta non ha mantenuto, anzi, ha armato la mano del suo assessore di fiducia, Alessio D’Amato. Paradosso, che deve essere tenuto nascosto alle folle, alla platea dell’opinione pubblica: la Regione ha fatto l’impossibile per mettere il bastone tra le ruote della Fondazione (che rivendica un credito di 100 milioni di euro, e che ha vinto decine di ricorsi in ogni sede), l’ha danneggiata in ogni modo, tagliandole fondi e budget per poi dire che l’Istituto non riesce a raggiungere gli obiettivi e quindi a giustificare i finanziamenti che rivendica. Paradosso, follia nella follia, proprio nel momento dell’esplosione nel nostro paese delle patologie neorologiche per le quali il S.Lucia rappresenta una delle ultime spiagge più qualificate (post comi, post-ictus, Parkinson, sclerosi multipla) si decide con un colpo di penna che si può fare a meno della Fondazione, dei suoi posti letto, dei suoi specialisti, dei suoi ricercatori, declassando la struttura (Irccs stra-riconfermato, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) a clinica privata di medio livello. E’ un caso politico, si scatenerà la piazza e l’opposizione, ed è per questo che Zingaretti ha fatto il decreto dopo l’ultima tornata elettorale laziale. L’opposizione è stata presa in contropiede e timidamente sta cercando di reagire. La Lombardi, Aurigemma, Pirozzi. Ma cosa possono fare? In verità il decreto ha sorpreso anche i consiglieri del Pd che ieri sera convulsamente correvano ad informarsi, a capire. Come lo spiegheranno ai loro elettori? Il S.Lucia si batterà, ricorrerà. Ma intanto il decreto, una volta pubblicato è esecutivo. Quei letti da tagliare finiranno altrove, ad altre strutture, o spariranno nel nulla. E i pazienti, i malati? Sapranno chi ringraziare.

