IN PRIMO PIANO/ARRIVA IL DECRETO TAGLIA-S.LUCIA

Zingaretti a sorpresa revoca l’accreditamento di 177 posti della Fondazione di via Ardeatina

Alla faccia delle promesse e degli impegni elettorali (e della fine del commissariamento della Regione Lazio), il commissario ad acta Zingaretti revoca a sorpresa l’accreditamento di ben 177 posti letto alla Fondazione Santa Lucia, centro di eccellenza per la ricerca sul cervello e per la neuroriabilitazione di pazienti con gravi deficit di movimento e cognitivi. Un colpo che può essere mortale per l’Irccs di via Ardeatina., dopo un braccio di ferro che si è trascinato per anni. Soltanto alcuni mesi fa in occasione del 25 anniversario dalla attribuzione del riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico il governatore (all’epoca candidato alla riconferma in Regione) aveva solennemente promesso che le cose nei rapporti Regione-S.Lucia sarebbero cambiate. Si era impegnato a garantire vita e sviluppo della struttura riconoscendole la “diversità” rispetto al panorama dei centri che si occupano di riabilitazione e la eccellenza nel campo appunto della neuro riabilitazione. Promesse e impegni stracciati in pochi minuti, se si deve credere al decreto che riporta il S.Lucia d’autorità a livello di una clinica privata accreditata normale. Una punizione? Una vendetta? Una manovra per favorire altri? L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato reagisce alle reazioni allarmate di alcuni esponenti dell’opposizione in Regione minimizzando l’accaduto e sottolineando la logica della “normalizzazione”. Una nota insolitamente secca, stringata, quasi imbarazzata. “Non vi è nessuna revoca, ma una proposta di riconversione nel pieno rispetto del fabbisogno calcolato con parametri superiori a quelli nazionali. L’avvio del procedimento peraltro era partito già due anni fa ed è importante per rientrare in un quadro di regole. Ad oggi infatti la struttura è l’unica ad operare in assenza di contratto e peraltro non riuscendo ad utilizzare tutte le risorse assegnate”, scrive l’assessore. E dietro le parole si riverbera la sostanza del provvedimento punitivo che emerge con evidenza da una lettura non superficiale del documento. La Fondazione non ha accettato il ridimensionamento, si è difesa con la politica dei ricorsi, non ha accettato il ridimensionamento del budget. Unica struttura rimasta fuori dal coro e quindi in posizione irregolare. Dunque un taglio secco, erano stati avvertiti quelli della Fondazione. Servono meno posti letto accreditati di quella categoria (non scenderemo nei dettagli) e quelli tolti alla Fondazione verranno ridistribuiti alle altre strutture che operano nel campo della riabilitazione. Una scelta obiettivamente discutibile, visto che l’unicum della ricerca sommata a quei posti di alta specialità garantisce una copertura per determinate patologie che altri non sono in grado di garantire. Follia nella follia. Si penalizza la platea degli utenti, proprio in un momento in cui le patologie per le quali il S.Lucia rappresenta l’ultima sponda o quasi stanno esplodendo nel nostro paese e i posti letto accreditati in più servono come il pane. Ma un vecchio schema ne ritiene necessari complessivamente solo poche migliaia. Quindi, ogni blitz come quello realizzato dalla coppia Zingaretti- D’Amato ha una legittimazione ministeriale e amministrativa. Na logica della riorganizzazione e del riposizionamento della sanità laziale dunque non c’è più bisogno di tanti posti di alta specialità nella neuro riabilitazione, e il S.Lucia addirittura, si legge nel decreto, sostanzialmente non riusciva a produrre tanto da giustificare il budget che rivendicava. Cosa possa accadere ora non è dato di saperlo. Nella prossima riunione della Commissione Sanità l’opposizione farà fuoco e fiamme. Ma per salvare il S.Lucia ci vorrà dell’altro.

