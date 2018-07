ISTAT/ Un’italiano su tre non ce la fa

Esclusione, 18 milioni di italiani a rischio. 5 milioni in povertà assoluta

Non possiamo più far finta di niente e il governo giallo-verde deve cercare e trovare soluzioni nel brevissimo termine. Giocare accademicamente con un termine drammatico, “esclusione”, può annoiare nei dibattiti. Nella realtà l’Istat ci rovescia addosso un dato terribile: 18 milioni di italiani a rischi, 5 milioni in povertà assoluta. Un italiano su tre non ce la fa. E se non si trova rimedio andrà anche peggio. Basta guardarsi intorno per capire. Il governo attuale può non essere all’altezza, quello precedente ha pensato soprattutto alla vecchia politica, quella degli interessi e della occcupazione del potere. In Italia la popolazione a rischio di poverta’ o esclusione sociale e’ pari al 30%, (18.136.663 individui), in aumento rispetto all’anno precedente. L’obiettivo di Europa 2020 rimane lontano, si intuisce leggendo il rapporto Istat ‘SDGs 2018′ per l’Agenda 2030 sul monitoraggio degli obiettivi dello sviluppo sostenibile

L’indicatore di poverta’ o esclusione sociale corrisponde alla quota di persone che presentano almeno una delle seguenti situazioni: sono a rischio di poverta’ di reddito; sono gravemente deprivate materialmente; vivono in famiglie con una molto bassa intensita’ lavorativa. La poverta’ di reddito riguarda il 20,6% della popolazione (in aumento rispetto al 19,9% del 2015), la grave deprivazione materiale il 12,1% (dall’11,5%) mentre la quota di chi vive in famiglie con una intensita’ di lavoro molto bassa e’ del 12,8% (dall’11,7% del 2015).

Le disparita’ regionali sono molto ampie sia per l’indicatore composito sulla poverta’ o esclusione sociale, sia per i tre indicatori in cui si articola. II Mezzogiorno presenta i valori maggiori per tutti e quattro gli indicatori: e’ a rischio di poverta’ o esclusione sociale quasi la meta’ degli individui (46,9%) contro uno ogni cinque del Nord (19,4%).Nel 2017 si stima siano 5 milioni e 58mila gli individui in poverta’ assoluta (8,4% della popolazione). Le condizioni dei minori rimangono critiche: l’incidenza di poverta’ assoluta tra di essi e’ pari al 12,1%; in peggioramento la condizione di giovani, adulti e anziani. Qualcuno ha un’idea di come si possa invertire immediatamente la rotta?

