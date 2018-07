L’Italia, fuori controllo, va a fondo

Non bisogna essere degli scienziati per capirlo, e forse i maghi dell’economia e della politica volano troppo alto per rendersene conto. Qualunque strategia si riesca a porre in essere darà risultati nel breve termine e l’Italia, oggi per molti versi fuori controllo, sarà già andata a fondo. Il governo giallo-verde è sfortunato da questo punto di vista, se fosse nato in un contesto diverso avrebbe fatto la fortuna degli analisti, dei consulenti, dei pianificatori, degli esperti di alta finanza. Qui, oggi, ci vuole altro,ci vogliono misure di contenimento che arginino la frana, che facciano circolare danaro, che diano a chi non ha la possibilità non di sopravvivere, ma di avere un futuro. I dati Istat parlano chiaro e dicono che se un italiano su tre non ce la fa il sistema non regge.Le misure populiste e demagogiche di leghisti e grillini fanno sognare ma forse possono dare respiro, su certi settori si deve puntare, su altri, anche se legati a interessi e clientele si può soprasssedere. Ogni soldo recuperato e reinvestito può dare un risultato immediato, e se si finisce per dare anche a qualcuno che non ha bisogno pazienza, meglio qualche piccolo truffatore in più e qualche disperato in meno. Finanziare imprese, realizzare infrastrutture, alzare le pensioni sociali, togliere dall’angoscia di vivere quante più persone possibile, risparmiare solo sul superfluo. Amministrare il paese come una famiglia. Ci sono che non ci si può permettere, ci si rinunci. Si sviluppi il mondo della assistenza e quello della formazione per dare da un lato lavoro e dall’altro un po’ di serenità sociale.Si rinunci all’idea romantica di dare agli esterni quello che non si riesce a dare ai poveri di casa.Il popolo dei diseredati italiani aumenta, e si trova ad avere meno diritti dei poveri acquisiti. Non bisogna lasciar morire nessuno, certo. Ma la solidarietà strabica non porta da nessuna parte.

