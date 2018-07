Roma blindata, ma bastano le telecamere anti-degrado?

Pare che siano in arrivo nei quartieri della Capitale, da Tor Bella Monaca all’Eur, telecamere anti-degrado e illegalità. Diciamo pare perché l’effetto annuncio potrebbe far immaginare una azione immediata, martellante, aggressiva. Invece no. Si parla di un progetto che sarà esaminato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nonché dagli uffici del Ministero dell’Interno che ne valuteranno la finanziabilità. Ecco, così il discorso è più serio. L’annuncio di una maggiore stretta attorno al tema sicurezza viene dal sindaco Raggi e il Prefetto di Roma Paola Basilone, sulle orme del decreto Minnito relativamente alle città.L’obiettivo è quello di monitorare la città, dal centro fino alle zone più periferiche, grazie ad un regime capillare di videosorveglianza, che sarà a supporto delle forze dell’ordine per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e di qualsiasi forma di illegalità, oltre che perassicurare il rispetto del decoro urbano. Il posizionamento delle telecamere proposto è il frutto di un confronto con le Forze dell’Ordine e con la Polizia locale che a livello territoriale, in base agli indici di criminalità, ha individuato le seguenti aree: Parco del Colle Oppio; Parco dei Ravennati, area verdeadiacente la stazione di Ostia Antica; Giardini Nicola Calipari diPiazza Vittorio; Piazza dei Giureconsulti nel quartiere Aurelio; Nuovo Mercato Esquilino; Largo Preneste; Piazza Euclide; Piazza Benedetto Cairoli; Piazza Marconi nel quartiere Eur; Porta Maggiore; PiazzaConca D’Oro; Viale Carlo Ferdinando Quaglia a Tor Bella Monaca;parcheggio della stazione ferroviaria di Ponte Galeria; viadotto di Corso di Francia. All’individuazione hanno contribuito anche alcuni Comitati di quartiere.

E nel frattempo che si fa? Si spera nella buona stelle e ci si augura che se c’è bisogno una delle poche volanti disponibili arrivi in tempo. Una strategia di contrasto più efficace? Non ci sono risorse, accontentiamoci.

Ti potrebbero interessare anche: