In crociera sulla tavola vince la cucina etnica

Da quella cinese a quella indiana, ma sapori mediterranei restano imbattibili

Vince la cucina etnica quest’anno nelle vacanze in crociera, dalla cinese all’indiana, ma i sapori mediterranei a bordo restano sempre imbattibili. E’ lo Chef Paolo Tarantino della Compagna MSC Crociere a presentare la top five delle ricette che verranno proposte maggiormente per l’estate 2018. “I passeggeri desiderano assaporare piatti nuovi meno consueti, come l’asiatico e il fusion”, spiega lo Chef, nel precisare però che la cucina mediterranea resta comunque un grande classico.

Tra i piatti trendy c’è il cinese Mongolian Beef, straccetti di manzo marinati con salsa di soia, zucchero di canna, zenzero, aglio e ginger. Passando per l’India c’è il Chicken pickle, cotolette di pollo condite con salsa piccante al burro e sottaceti. Immancabile la frittura di pesce e calamari, un classico dei luoghi di mare, servito come antipasto o come secondo, dove i prodotti vengono impanati e fritti in olio di arachidi.

Restando sempre in Italia, c’è la Delizia al limone, dolcetto monoporzione della penisola sorrentina, dove una soffice base di pan di spagna è ripiena di crema al limoncello e ricoperta di glassa al limone. Chiude la top five la Pluma iberica glassata con verdure saltate, ossia carne di maiale iberico, uno dei piatti portabandiera della cucina spagnola, a firma dello chef stellato Ramon Freixa

