Mostre di Ferragosto, da Fettolini a Borzelli

– Le tele in blu di Fettolini a Como, le sagome in ferro dipinto di Borzelli a Viterbo, fino alle memorie infantili di Caputo a Castell’Umberto: i linguaggi contemporanei dominano le mostre che si apriranno nella settimana di ferragosto, visitabili nel week end.

COMO – Scorci di cielo e distese d’acqua, eterei paesaggi dipinti di blu tra realtà e immaginazione: è la mostra di Armando Fettolini in programma negli ambienti dell’ex Chiesa San Pietro in Atrio dal 14 agosto al 2 settembre. Dal titolo “Blu Agostino” e a cura di Simona Bartolena e Salvatore Marsiglione, la mostra presenta una selezione di opere della recente serie dei Blu, nelle quali i paesaggi, da sempre tema prediletto dall’artista, divengono astratti, trasformandosi in luoghi intangibili e infiniti.

VITERBO – Artiste di epoche diverse, talentuose ma troppo libere e anticonvenzionali per essere tollerate, impegnate nell’arte, nella letteratura, nella scienza e nella politica, che hanno in comune la caratteristica di essere state dimenticate: sono le protagoniste di “Sagome, storie di artiste ignorate”, la personale di Rossana Borzelli che si terrà presso lo Spazio Pensilina dal 18 agosto al 15 settembre. Tina Modotti, Seraphine Louis e Claude Cahun sono solo alcune delle donne a cui Borzelli rende omaggio attraverso suggestivi ritratti realizzati su sagome di ferro dipinto, alte 2.50 metri. ASCIANO (Si) – Si intitola “Lauretana 2018” la mostra personale di Anna Sala, allestita dal 19 agosto al 30 settembre presso la Torre de’ Bandinelli. Nate dal colloquio surreale tra l’artista milanese e l’intimità/sacralità del paesaggio lauretano, le opere esposte evocano l’antica via Lauretana che congiungeva, fin dal Medioevo, Siena e le Crete Senesi con il Santuario Mariano di Loreto e con l’Oriente, attraverso il mare dalle Marche.

ALBI (Cz) – “Origins” è la prima mostra d’arte Contemporanea nel Museo delle Arti e delle Tradizioni del Parco Nazionale della Sila, dedicata ai due giovani artisti albesi Domenico Canino e Valeria Dardano. Nella bipersonale gli artisti, esaltando il dialogo costante fra visibile e invisibile, vogliono sensibilizzare le comunità locali a valorizzare il patrimonio del luogo in cui vivono e al tempo stesso ad aprirsi a contaminazioni provenienti da differenti contesti.

CASTELL’UMBERTO (Me) – Dal 19 agosto al 2 settembre il Frantoio Cinquecentesco dell’antico borgo di Castanìa di Castell’Umberto accoglie alcuni dipinti e una scultura di Ilaria Caputo nella personale “Per ricordi, case e richiami. Presenze di memoria a Castanìa”. L’esposizione ripercorre i ricordi infantili dell’artista palermitana lungo un itinerario che si muove tra differenti nuclei tematici (fiori, animali, frutti), in cui le opere sono realizzate contaminando vecchi e nuovi materiali e utilizzando supporti eterogenei.

