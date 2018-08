PONTE MORANDI: LIBERATION, DI CHI È LA COLPA DEL CROLLO?

La stampa francese dedica ampio spazio alla tragedia di Genova. Liberation in prima pagina titola, «Di chi è la colpa?», e poi: «La collera monta in Italia due giorni dopo la caduta del ponte», a seguito della quale sono morti anche quattro cittadini francesi. Il quotidiano si occupa poi della vicenda, con quattro pagine all’interno. Il sito di «Le Figaro» ha una lunga serie di articoli dedicati al crollo del Ponte Morandi e in apertura ha un servizio nel quale sottolinea che «il 30% dei ponti gestiti dallo Stato ha bisogno di un rifacimento». «I ponti in cemento armato, costruiti negli anni ’50-’60 del Novecento – si legge – sono i più vulnerabili, secondo gli esperti, allarmati per l’evidente mancanza di manutenzione». La Francia, sottolinea il sito, «non è al riparo da una catastrofe come quella avvenuta in Italia: gli esperti e le relazioni sulle stato dello opere evidenziano un mancanza di manutenzione che coinvolge la maggior parte dei 200mila ponti» francesi.C’è un rischio», ammette Christian Tridon, presidente del sindacato nazionale delle imprese specializzate nei lavori di riparazione e rinforzo delle strutture (Strres), secondo il quale l’assenza di ispezioni regolari e di lavori ha delle conseguenze preoccupanti. «Ogni giorno – denuncia – un ponte esce dalla lista delle costruzioni considerate in buono stato». Diversa la lettura di Le Monde della notizia, che dedica un’analisi alle possibili «difficoltà per il Movimento 5 stelle» a causa del crollo del ponte di Genova. Il quotidiano ricorda l’opposizione di Beppe Grillo al progetto alternativo al viadotto Morandi, alla cosiddetta ‘Grondà, una nuova autostrada che avrebbe dovuto alleggerire il traffico sul ponte crollato.

