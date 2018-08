Crollo ponte Morandi, Autostrade: sul sito il proprio cordoglio ai familiari delle vittime

A tre giorni dalla tragedia del crollo del ponte autostradale Morandi di Genova, la società Autostrade ha pubblicato sul sito web in una nota la propria partecipazione al dolore dei familiari delle vittime.



Ecco il testo integrale apparso stamani su www.autostrade.it: “In segno di cordoglio per le vittime della tragedia del viadotto Polcevera e di profonda vicinanza ai loro familiari, Autostrade per l’Italia ha proclamato il lutto nazionale in tutte le proprie sedi per una settimana, a partire da giovedì 16 agosto”.

