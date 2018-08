JUVENTUS, MARCHISIO RESCINDE CONTRATTO

– Claudio Marchisio non è più un giocatore della Juventus. Il club bianconero ha annunciato sul suo sito la rescissione consensuale del contratto del centrocampista dopo una avventura cominciata 25 anni fa nel settore giovanile. Marchisio con la Juventus ha giocato 389 partite diventando il 18esimo bianconero di sempre come numero di presenze, per lui 37 gol e tanti titoli: quattro Coppe Italia, tre Supercoppe italiane e 7 scudetti.

