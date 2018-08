Funerali vittime, l’anatema di Bagnasco: «Genova non si arrende e continuerà a lottare»

Ti potrebbero interessare anche:





In migliaia sono arrivati alla Fiera di Genova, in viale Kennedy, per assistere alle 11,30 alle esequie solenni delle 19 vittime. I familiari di altri 19 morti hanno deciso funerali privati, rifiutando i funerali di Stato. Molte le personalità politiche e le alte cariche istituzionali arrivate in mattinata. Il presidente Mattarella si è intrattenuto con tutti i parenti delle vittime e con ciascuno ha avuto parole di conforto e di cordoglio. Una delegazione di Vigili del Fuoco sono stati presenti accolti dalla gente con un grande applauso. Cosi allo stesso modo sono stati accolti gli esponenti del governo giallo verde, il presidente Conte, i due vice, Salvini e Di Maio. Contestati con urla e fischi invece i due rappresentanti del passato governo di centrosinistra, l’ex ministro della Difesa Pinotti e l’attuale reggente del Pd, Maurizio Martina. Presenti anche la seconda e la terza carica dello Stato: Casellati, presidente del Senato e Fico, presidente della Camera. Fico ha dichiarato alla stampa in merito alla tragedia immane: «Chiedo scusa a nome dello Stato, anche se non è colpa mia, appartengono al passato le responsabilità, ma chiedere scusa è una parola importante». Il cardinale Angelo Bagnasco durante l’omelia ha sottolineato un passaggio importante: «Genova non si arrende e continuerà a lottare, come altre volte». Poi ha ringraziato «la generosità di tutti a cominciare dai vigili del fuoco (grande applausi) e di tutti i numerosi sfollati sperando che presto trovino ospitalità». «Il viadotto», ha continuato Bagnasco, «crollato non era solo un mezzo di comunicazione ma un’arteria importante per lo sviluppo della città». Dopo i funerali i vice ministri assieme al presidente del consiglio Conte e alcuni ministri si sono recati in Prefettura per uno straordinario consiglio dei ministri richiesto dal governatore della Liguria Toti e dal sindaco Bucci.Toti ha dichiarato, uscendo dalla Prefettura, che il CdM straordinario ha deciso di stanziare per l’emergenza di Genova 28,5 milioni di euro che vanno a sommarsi con i 5 già stanziati dal governo. Saranno utilizzati per sopportare i costi del material di primo soccorso, per la rimozione delle macerie, per sistemare le famiglie, circa seicento persone, rimaste senza casa, sfollate dalle abitazioni della zona Certosa che si trovano sotto il ponte, per la nuova viabilità del trasporto su gomma. Verranno destinate circa quaranta case ai più bisognosi, con carichi famigliari di bambini e anziani. Verrano aumentate le corse degli autobus e quelle dei treni per ovviare alla deviazione del traffico e i flussi cittadini. Una città spezzata in due, oggi non solo dal dolore, dal crollo del ponte Morandi di cui è responsabile, anche se ancora si devono accertare le ragioni, la società Autostrade per l’Italia Spa, concessionaria per quel tratto.