E alla fine arrivano anche i Benetton: la famiglia è vicina ai familiari delle vittime

«In questo giorno di lutto, il nostro pensiero è rivolto a ogni persona che abbia conosciuto e amato coloro che oggi non ci sono più in seguito alla tragedia di Genova. Con rispetto, vogliamo esprimere il nostro profondo dolore e manifestare la nostra concreta vicinanza a chiunque sia stato colpito dai terribili eventi del 14 agosto». Alla fine arrivano anche i Benetton. La famiglia in serata, dopo i funerali, il consiglio dei ministri straordinario, la conferenza stampa del vertice di Autostrade, finalmente si muove. Troppo tardi?

Ti potrebbero interessare anche: