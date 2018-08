È morto Kofi Annan, ex segretario dell’Onu e premio Nobel per la pace

Kofi Annan, l’ex segretario generale dell’Onu, è morto in Svizzera a 80 anni dopo una breve malattia. Lo riferiscono i media internazionali. Presidente fondatore della Fondazione Kofi Annan, settimo segretario delle Nazioni Unite (dal 1997 al 2006), insieme all’Onu ricevette il premio Nobel per la pace nel 2001, per il loro lavoro “per un mondo meglio organizzato e con più pace”.

Laureatosi al Macalester College di St. Paul in Minnesota, il ghanese si perfezionò poi in economia all’Institut Universitaire des Hautes Etudes di Ginevra e in management al prestigioso Massachusetts Institute of Technology. Alle Nazioni Unite dal 1962, tutta la carriera del diplomatico si è svolta all’interno della burocrazia dell’Onu. Nel 1993, gli venne affidato l’incarico di responsabile delle missioni di pace. Fu poi segretario generale dell’Onu per due mandati, dal gennaio 1997 al dicembre 2006.