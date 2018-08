FILO DI NOTA/ Salvini-Di Maio, passerella e applausi

Per percepire gli umori della folla, per cogliere negli atteggiamenti e nelle mosse dei politici dei segnali, per leggere tra le righe lo sviluppo della situazione basta piazzarsi sulla balaustra che sovrasta l’enorme salute della Fiera di Genova. Sotto, distanti, le bare ricoperte di fiori, a pochi passi, sotto i lampi dei fotografi, il passaggio dei personaggi che agitano le cronache. Passano l’ex ministro della difesa Pd e genovese, la Pinotti, assieme al reggente del Partito Democratico Martino, sono urla e fischi dal pubblico. La colpa di quanto è accaduto, in mancanza di altro, sono loro, i giornali hanno picchiato duro, i trucchetti di Renzi, le coperture e i silenzi dei ministri responsabili. Passano diversi ministri in carica, ma per la folla solo ancora dei perfetti sconosciuti, passa anche il delfino di Berlusconi, Tajani, né un fischio né un applauso. Applausi e strette di mano per Toti, presidente della Regione, chissà perché la sua immagine è rassicurante. Alla fine il siparietto, sembra di essere dietro il palco di Sanremo. In cima alla scalinata (ma non visibile dal pubblico) arriva Salvini. Serio, accigliato, concentrato. Sta aspettando il socio Di Maio, che compare pochi minuti dopo. Parlano tra loro, la cortesia del leghista è apprezzata, almeno per una volta non ruberà la scena al collega. Al via scendono insieme, fianco a fianco. E scoppia una autentica ovazione. Bravi, bravi, e sono applausi scroscianti. Loro salutano sorridenti, la mano benedicente, qualche stretta di mano. e via verso le bare schierate.

Ti potrebbero interessare anche: