Scusate il ritardo, la contromossa di Autostrade non convince

Quattro giorni di ritardo – troppi – per rispondere, per reagire, per esserci. Cordoglio tardivo ad una città sotto choc, scuse poco convincenti e senza il minimo calore. Società Autostrade – leggi famiglia Benetton – non accetta responsabilità oggettive per il crollo di Ponte Morandi (ci penserà la magistratura), è dispiaciuta per le vittime – e ci mancherebbe – ed è pronta a mettere in campo un consistente “risarcimento”. Vuole aiutare Genova in tutti i modi possibili, si offre di ricostruire in acciaio in otto mesi il ponte crollato. Una posizione non chiara e non convincente. Presidente e amministratore delegato della società hanno accettato il peso di una conferenza stampa, peraltro non procrastinabile – nel momento più delicato, quello del dolore collettivo e i giornalisti non hanno picchiato duro come avrebbero potuto. Una carrettata di milioni di euro in campo, come solo una grande società può mettere a disposizione, per pulirsi la coscienza? Alla vigilia dell’attacco frontale del governo? E dopo aver puntigliosamente difeso nei giorni scorsi gli interessi degli azionisti ribadendo con gelida argomentazione che in caso di revoca della concessione lo Stato dovrebbe comunque corrispondere un sacco di soldi? Troppe cose non sono chiare nella contromossa dei Benetton. Con una mano minacciano, con l’altra offrono quella che il vice premier Di Maio definisce una elemosina. Un nuovo ponte restituirebbe dignità e immagine ad Autostrade? Peraltro i Benetton hanno gettato un fumogeno tra le gambe del governo giallo-verde. Palazzo Chigi da una parte e la Regione dall’altra stanno mettendo insieme una manciata di milioni per le esigenze più immediate delle famiglie delle vittime e per quelle degli sfollati. E ci vorranno giorni per rendere quei soldi disponibili. Ma Autostrade offre subito, da lunedì, dieci volte tanto. Non c’è partita. Carità pelosa, senso di colpa, una captatio benevolentiae? Tutto insieme, niente retorica, il linguaggio arido dei soldi. A voler essere cinici c’è da immaginare la scena dei fratelli Benetton, disturbati in vacanza dagli effetti della tragedia genovese, impegnati prima a capire se in qualche modo è colpa loro, se e che cosa rischiano, poi decisi nello strapazzare e scuotere i loro manager, li pagano apposta: la situazione va rovesciata, la preoccupazione per i danni di immagine e gli indennizzi è grande, quando serve per tacitare la folla, per mettere a cuccia il governo, per tornare ad essere i Benetton di un tempo, quelli degli United Colours? Datevi una mossa. E i manager sono scesi in campo. Parliamoci chiaro: per gli sfollati di Genova saranno più convincenti Di Maio-Salvini o gli uomini di Autostrade? Oggi il governo tiene duro, ma dopo la reazione d’impeto qualche riflessione Palazzo Chigi dovrà pur farla.

