Braccio di ferro sulla nave Diciotti tra Malta e Italia, 117 migranti a bordo

strong> Salvini: «Ue si svegli o li riportiamo in Libia».

Nuovo braccio di ferro in corso tra Italia e Malta. Per i 177 migranti a bordo della nave “Diciotti” «l’unica soluzione finale è di sbarcarli a Lampedusa o in un porto italiano. Se l’Italia vuole ancora trattare questo caso come un salvataggio, Lampedusa rimane il luogo più vicino di sicurezza secondo le convenzioni applicabili»: così il ministro degli Interni maltese Michael Farrugia in un tweet indirizzato a Salvini e Toninelli. La Guardia costiera italiana «ha intercettato i migranti all’interno del SAR maltese soltanto per impedirgli di entrare nelle acque italiane». Intanto la nave vaga nel Mediterraneo.

“Ottantamila sbarchi in meno dall’inizio dell’anno e 32mila in meno in quasi due mesi e mezzo da ministro. Sono risultati ottimi ma non mi accontento” spiega il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “O l’Europa decide seriamente di aiutare l’Italia in concreto, a partire ad esempio dai 180 immigrati a bordo della nave Diciotti, oppure saremo costretti a fare quello che stroncherà definitivamente il business degli scafisti. E cioè riaccompagnare in un porto libico le persone recuperate in mare”.

La situazione di nave Diciotti è in stand-by, senza indicazioni da parte del Viminale su un porto d’approdo. La nave della guardia costiera italiana, quindi, è da quasi quattro giorni tra Malta e Lampedusa. Dei 190 migranti soccorsi inizialmente da un barcone in avaria, 13 sono stati trasferiti al poliambulatorio di Lampedusa già nelle ore successive all’intervento perché necessitavano di cure. Tra loro alcuni bambini e una donna che avrebbe subito violenze in Libia. Tra le persone rimaste a bordo, invece, ci sarebbero al momento 11 donne e alcuni minori. Sul caso è intervenuto anche il Garante delle persone detenute e private della libertà, Mauro Palma, chiedendo informazioni urgenti e ipotizzando anche una violazione dei diritti.

