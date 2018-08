CROLLO PONTE:PRANZO BENETTON FERRAGOSTO«IN MEMORIA DI CARLO»

Un «incontro di famiglia», «non una festa», quello che si è svolto a Ferragosto nella villa di Giuliana Benetton, a Cortina, il giorno dopo il disastro di Genova. Così fonti vicine ai Benetton confermano all’ANSA il pranzo del 15 agosto nel capoluogo ampezzano, che ha riunito nella casa di Giuliana tutta la famiglia di Ponzano e gli amici. Si trattava – spiegano le stesse fonti – di una riunione prevista da tempo per commemorare Carlo Benetton, uno dei quattro fratelli fondatori dell’azienda, scomparso il 10 luglio scorso. Un pranzo per una settantina di invitati, a base di pesce, organizzato con un servizio di catering. Un evento di cui ha dato notizia oggi il quotidiano ‘La Verità’ presentandolo come una festa e che ha suscitato polemiche e indignazione sui social, proprio perché tenuto mentre a Genova si scavava ancora tra le macerie del ponte Morandi.

